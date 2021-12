SLM HEEFT ANDERE LEASE OPTIES

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) liet een maand geleden weten, dat zij een Letter of Intent (LOI) had getekend voor de lease van een Airbus- A330-200. CEO Paul de Haan, had in een interne circulaire bekendgemaakt, dat dit toestel Surinam Airways een stap dichterbij zou brengen naar haar eigen capaciteit, en het vestigen van haar identiteit op de markt. Naar verluidt, werd dit vliegtuig eerder ingezet door Virgin Australia, en zou het vervolgens in februari 2022 door de SLM worden ingezet op de Mid-Atlantische route. Helaas werd afgelopen week bekend, dat de Airbus A330-200 die SLM zou leasen van het bedrijg Global Knafaim Leasing in Israël, niet door gaat. De Supervisory Board van Global Knafaim, die de finale goedkeuring moest geven, besloot het niet te honoreren, aangezien het dit vliegtuig binnen zijn eigen holding wil inzetten. SLM bevestigde vervolgens, dat meerdere andere potentiële lease maatschappijen vliegtuigen hebben aangeboden. “Inmiddels zijn wij in gesprek met andere leasemaatschappijen. Waar er enige maanden geleden zeer veel vliegtuigen beschikbaar waren, merken we door de toenemende vliegbewegingen, dat vliegtuigen minder vaak beschikbaar zijn. We blijven als SLM bezig een eigen vliegtuig in onze vloot op te nemen en werken tijdens dat proces met ingehuurde vliegtuigen, zoals die van Air Belgium”, aldus De Haan. De SLM voert een herstelplan uit en de komst van een ‘eigen’ vliegtuig zou de zaak zeker bespoedigen. De SLM is door de covid-pandemie in grote financiële problemen geraakt. Het bedrijf heeft naar verluidt, de afgelopen tien jaar geen winst gemaakt en dat maakt de taak van De Haan nog moeilijker, want in de afgelopen jaren is er geen enkele regering geweest die getracht heeft dit bedrijf op een fatsoenlijke en verantwoordelijke manier te leiden. De Haan is naar onze mening een echte crisismanager, want vanaf zijn komst zijn de kosten teruggelopen, personeel is vroegtijdig uit dienst getreden en anderen hebben zelf hun ontslag ingediend. Daarnaast zijn er qua kosten allerlei berekeningen gemaakt en bezuinigingen doorgevoerd, zodat het bedrijf weer op winst zal kunnen draaien. Er is nog hoop dat De Haan het binnenkort klaarspeelt om de vloot van de SLM te vernieuwen, maar voor nu moet hij toch weer omgaan met de erfenissen die gepaard gaan met dit parastataal bedrijf.