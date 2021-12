Het dieptepunt nader belicht

Na verschillende meningen gehoord en standpunten gelezen te hebben, moet ik zeggen dat bijna elke organisatie en /of politieke partij, publiekelijk het handelen van de veiligheidsman van de VP Ronnie Brunswijk, heeft veroordeeld. Ook de aarzeling en eerst de kat uit de boom kijken van bepaalde politieke partijen, is ons niet ontgaan. Laat het duidelijk zijn; de man is ver buiten zijn boekje gegaan. Dit is geen normaal gedrag van een veiligheidsman. Wat de zaak erger maakt, is dat zijn gedrag aangezet c.q. ingegeven is door de VP. Indien de VP niet zo tekeer gegaan was, nog erbij met krachttermen, dan had de veiligheidsman zich waarschijnlijk ook niet zo misdragen. Mishandeling is een ernstig strafbaar feit waarop gevangenisstraf staat. De vragen die gesteld kunnen worden bij dit incident zijn: wat mocht de journalist niet zien en filmen in de auto van de VP? Waarom is de telefoon afgepakt en moeten de beelden verdwijnen? Dat alleen stemt tot nadenken.

Ik schaam mij diep voor het gedrag van VP Brunswijk en als mensenrechtenactiviste, zeg ik sorry tegen Jason Pinas dat hij dit heeft moeten ondergaan. Ik ken Jason als een sympathiek persoon. Hij is wel iemand die weet wat hij wil in zijn job en er ook onverschrokken voor gaat. Hij laat zich geen knollen voor citroenen verkopen. Indien er werkelijk solidariteit is onder de journalisten, dan hadden zij voor 1×24 uur alles platgelegd, ongeacht overheid of geen overheidsdienst. Er staat hier meer op het spel dan alleen mishandeling. Dit is een aanslag op onze democratie en rechtsstaat en bovendien ernstige schending van mensenrechten. En nog wel tegen een journalist.

De VP van wie verwacht wordt dat hij juist medebewaker dient te zijn van het recht op een vrije pers, heeft hierin ernstig gefaald. Als VP had hij moeten weten dat de wonden die ontstaan zijn door schendingen van mensenrechten in Suriname, waaronder moorden op journalisten bij velen nog vers in het geheugen zit. Ik weet niet of eenieder dat beseft, maar zo ernstig is dit voorval. De verontschuldigingen van de VP zeggen mij niets, ze betekenen niets en zijn voor mij maar een inhoudsloze show. Ik doe mijn radio pas aan om weer naar hem te luisteren indien hij zegt, dat hij in therapie gaat om de steeds opkomende woedeaanvallen onder controle te krijgen. Ik ben geen psycholoog of psychiater, maar kan wel stellen dat lessen in anger-management zeker hulp kunnen bieden om zijn gedrag te veranderen. Ik ben daar heel serieus in. Dit is niet de eerste uitspanning van hem en zal zeker ook niet de laatste zijn.

Verder wachten wij het onderzoek en de vervolging van de veiligheidsman af. In elk geval verwacht ik dat hij nu op non-actief gesteld is. Ik hoop dat Jason Pinas ook begeleid wordt om te kunnen omgaan met niet alleen het lichamelijk, maar ook het psychisch geweld dat hij persoonlijk heeft moeten ondergaan, en wij als natie zullen ook moeten herstellen van dit trauma. Onderschat u dit niet!!!

Ruth J. Wijdenbosch,

gewezen vicevoorzitter DNA