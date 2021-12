CONTROLE VAN LIKMEVESTJE

Hebben we nog te maken met een geordende samenleving, waarbij wettelijke regels en afgekondigde maatregelen worden nageleefd en gecontroleerd door de daarvoor bestemde instanties? Steeds vaker vragen velen zich af of zulks nog het geval is, als we kijken hoeveel mensen een loopje nemen met de aanvang van de avondklok om 23.00 uur en hoeveel lieden nog ongestoord tot in de late avond, anderen tot last kunnen zijn met vreselijke geluidsoverlast, afkomstig uit personenwagens en bussen. Officieel mag er pas vuurwerk worden afgestoken vanaf 27 december tot 2 januari. Maar daar werd de afgelopen donderdagavond flink een loopje mee genomen in de omgeving van de Kleine Combéweg. Gedurende zeker 20 minuten, werd de ene na de andere pagara afgeschoten en gingen de knallende vuurpijlen de lucht in. En er was werkelijk geen ‘hond’ die vanwege de overheid kwam ingrijpen. Rond 23.00 uur stonden er nog steeds zeker 10 auto’s aan de Waterkant en stonden personen naast bepaalde voertuigen nog gewoon alcohol te nuttigen en werd er luide muziek afgedraaid, waardoor buurtbewoners uit hun slaap werden gehouden. Is dit de manier waarop politie en leger denken de nationale veiligheid rond de komende feestdagen te bewaken? Op 15 december zou er op grotere schaal gecontroleerd worden en vooral opgetreden tegen de vele feestneuzen die nu reeds tonen, totaal maling te hebben aan de door de overheid ingestelde maatregelen. Naar de mening van Keerpunt, wordt de zaak juist chaotischer en toont de overheid niet, de zaak redelijk goed in de hand te hebben.