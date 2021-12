Amoksi heeft veel vertrouwen in Operatie Veilig Suriname

De minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, zei gisteren in het radioprogramma ABC Aktueel, dat momenteel alle aandacht gaat naar ‘Operatie Veilig Suriname’, die als moederoperatie fungeert van het Korps Politie Suriname (KPS). ‘’Vanuit deze operatie zullen alle andere operaties, met name surveillance, voortvloeien.” Volgens Amoksi is de operatie ingesteld met als doel het indammen van de criminaliteit, zoals berovingen, verkrachtingen en mensenhandel. Ook de verkeerscriminaliteit zal aangepakt worden. De operatie is gestart op 15 december. Voor deze operatie moet volgens Amoksi, een groot bedrag in SRD worden vrijgemaakt. Voor nu is er reeds SRD 11 miljoen door het ministerie van Financiën en Planning overgemaakt.

‘’We hebben een budget van bijna SRD 40 miljoen vrijgemaakt. Echter moet een groot deel hiervan naar nieuwe voertuigen die voor de operatie gebruikt moeten worden.

Alleen beschikken we nog niet over de middelen voor de nieuwe voertuigen. Ik denk dat we in de eerste maanden van het komend jaar, die wel zullen krijgen met de nieuwe begroting”, aldus Amoksi. Het budget dat er nu is, bijkans SRD 11 miljoen, is volgens de minister voldoende voor reparatiewerkzaamheden aan de voertuigen. ‘’Het is ook net voldoende om zaken aan te kopen die nodig zullen zijn voor deze operatie‘’, aldus de minister.

Verder benadrukte Amoksi, dat het KPS nu wel in staat zal zijn, drugscriminelen en drugsactiviteiten aan te pakken. Ook zei hij, dat er van het Justitieel Interventie Team (JIT) ondersteuning komt. ‘’Die zijn momenteel al bezig met monitoren van bepaalde situaties. Qua informatie zitten we goed, alleen moeten we in staat zijn aanhoudingen te verrichten”, aldus Amoksi.