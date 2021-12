Vanaf morgen vrijwel alles dicht in Nederland

Harde lockdown tot 14 januari

Vanaf morgen geldt in Nederland een harde lockdown. Bronnen in Den Haag bevestigen dat het kabinet het advies van het Outbreak Management Team (OMT), om zoveel mogelijk sectoren te sluiten, overneemt. De nieuwe maatregelen blijven in elk geval tot 14 januari van kracht. Duidelijk was al dat het OMT en het kabinet, zich grote zorgen maken over de snelle verspreiding van de Omicron-variant van het coronavirus.

De deskundigen adviseren om vrijwel alles te sluiten: alleen essentiƫle winkels zoals supermarkten en apotheken zouden open mogen blijven, zo bevestigden Haagse bronnen gisteren al. Het kabinet hield vanmiddag spoedberaad en heeft het advies voor de harde lockdown naar verluidt, overgenomen.

Dat betekent dat onder meer de horeca, niet-essentiƫle winkels en de cultuursector weer dicht moeten. Afhalen bij winkels en horeca zou wel mogelijk blijven. Ook moeten alle middelbare scholen en andere onderwijsinstellingen wat de deskundigen betreft, dicht. De basisscholen zijn al vervroegd gesloten voor de kerstvakantie.

‘Vier mensen met kerst’

De groepsgrootte buiten wordt naar maximaal 2 personen teruggebracht. Binnen zouden ook max. 2 bezoekers mogen komen. Naar verluidt komt er een uitzondering voor de kerstdagen: dan zijn 4 bezoekers welkom. Voor Oud en Nieuw zou deze uitzondering niet gelden. Om 19.00 uur zullen de nieuwe maatregelen in een persconferentie worden toegelicht. (Bron: NOS.NL)