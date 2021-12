Sancties tegen Deense advocaat in onderzoek HPSG

Onderhandelingen tussen HPSG en Suriname hebben nu gevolgen

Het advocatenkantoor DLA Piper heeft advocaat Per Buttenschøn gesanctioneerd voor het overtreden van de bedrijfscode. Tegelijkertijd wordt de waakhond van de advocaten, de Orde van Advocaten, bij de zaak betrokken. De onthullingen van Ekstra Bladet en Danwatchs over de rol van Per Buttenschøn, partner van DLA Piper, in de onderhandelingen tussen een mysterieus Deens bedrijf (HPSG) en Suriname, heeft nu gevolgen. Dat stelt advocatengigant DLA Piper. ‘’We hebben onderzoek gedaan naar de rol van advocaat Per Buttenschøn in het HPSG-project in Suriname en op basis van het materiaal waartoe we toegang hebben gehad, hebben we helaas moeten concluderen, dat Per Buttenschøn in verschillende contexten zonder enige aanwijzing van strafbare feiten, niet heeft voldaan aan ons interne beleid en onze gedragscodes die wij als bedrijf willen vertegenwoordigen.

Dit onderzoek is tegen Per Buttenschøn en als gevolg daarvan zijn er interne disciplinaire consequenties genomen’’, leest Martin Lavesen, chief executive van DLA Piper in Denemarken, in een e-mail. Hij noemt het verder een ‘’bijzonder geval, dat nemen we serieus’’, maar om welke disciplinaire reacties het gaat, wil hij niet zeggen. DLA Piper schrijft echter dat Per Buttenschøn nog steeds in dienst is en partner is bij het internationale advocatenkantoor. Niemand van het bedrijf, zelfs Per Buttenschøn niet, wil een interview afstaan over deze zaak.

Waakhond komt in actie

Recentelijk heeft ook de Orde van Advocaten, die toezicht houdt op advocaten in Denemarken, besloten een onderzoek in te stellen naar het handelen van DLA Piper en Per Buttenschøn. ‘’In het licht van de in de pers beschreven omstandigheden en in het kader van ons toezicht zijn wij een onderzoek gestart naar de zaak. Omdat we een geheimhoudingsplicht hebben, zijn we niet in de gelegenheid om verder op de specifieke zaak in te gaan’’, schrijft Karen Wung-Sung, voorzitter van de Orde- en Toezichtcommissie van de Orde, in een e-mail.

De aandacht van de advocaat met het recht om voor het Hooggerechtshof te verschijnen komt nadat Ekstra Bladet en Danwatch hebben kunnen onthullen dat Per Buttenschøn een belangrijke rol heeft gespeeld in de onderhandelingen tussen een Deens fraudebedrijf, HPSG, en de regering van Suriname. Hier hebben de Denen contracten gesloten om een revolutionaire groene energiecentrale te bouwen voor 7,7 miljard kronen, hoewel geen van de mensen erachter significante ervaring heeft met groene energie. Een project dat de waarschuwingslichten heeft doen flitsen bij experts op het gebied van economische criminaliteit. De Denen die betrokken zijn bij HPSG, hebben ontkend dat er iets problematisch of illegaals aan de hand was in het bedrijf.

‘Los en vast’

Toen Ekstra Bladet en Danwatch DLA Piper vroegen naar hun rol in het HPSG-project, beweerde Per Buttenschøn dat hij HPSG in geen enkel land had vertegenwoordigd, maar dat hij slechts ‘van tijd tot tijd, los en vast’ had gesproken met een van de mensen achter HPSG.

Uit e-mails van Ekstra Bladet en Danwatch blijkt echter dat Per Buttenschøn een belangrijke rol speelde in de onderhandelingen met de overheid. Hij schreef onder meer dat DLA Piper, Jesper Nielsen, oprichter van HPSG, vertegenwoordigde in verband met het HPSG-project. De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdin, heeft ook gezegd dat Per Buttenschøn vanaf het begin deel uitmaakte van de onderhandelingen en dat de betrokkenheid van DLA Piper belangrijk was om het project legitimiteit te geven. Na het indienen van de e-mails bij DLA Piper, koos het bedrijf ervoor om het inmiddels afgeronde onderzoek naar Per Buttenschøn te starten.

Behoorlijkheid

In verband met de aanstelling van Martin Lavesen in de zomer van 2021 tot nieuwe voorzitter van de Orde van Advocaten, die de taak heeft om advocaten te begeleiden, zei hij in een persbericht: ‘’Ik kijk ernaar uit met de andere leden van de Orde van Advocaten samen te werken om deze en andere fundamentele discussies aan de orde te stellen, waaronder hoe we er samen voor zorgen dat ethiek van goed recht voorop staat en niet kan worden beoordeeld.’’

Lavesen werd beschreven als een advocaat bij wie ‘‘rechtvaardigheid en ordelijkheid de leidende ster waren’’. Martin Lavesen is daarom onder meer gevraagd hoe het verenigbaar is met het in dienst hebben van een advocaat die onjuiste informatie aan de pers heeft gegeven. Er is hem ook gevraagd hoe hij zich voelt over het feit dat ze volgens de minister van Buitenlandse Zaken van Suriname, hebben geholpen om het project legitimiteit te geven. Maar geen van deze vragen heeft hij specifiek willen beantwoorden. wel schrijft hij: ‘’Ik geloof dat ik voldoe aan de kwaliteits- en ethische eisen die mijn vertrouwensposities stellen en dat ik handel volgens de principes die worden geëist. Ik neem de specifieke zaak serieus die heeft geleid tot een aantal disciplinaire consequenties voor die advocaat. Op basis van het onderzoek van de Orde van Advocaten, zal worden beoordeeld of er gronden zijn om Per Buttenschøn bij de orde te vervolgen.

