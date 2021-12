Eerste dode in Verenigd Koninkrijk door Omicron

Boris Johnson, de minister-president van het Verenigd Koninkrijk, heeft onlangs bevestigd dat er één persoon is overleden aan de besmetting met de Omicron-variant. Sinds de eerste gevallen op 27 november in Groot-Brittannië werden vastgesteld, heeft de regering strengere beperkingen opgelegd om het COVID-19-virus in te dammen. Er werd echter geen informatie over de dood van deze persoon verstrekt, behalve dat de persoon in het ziekenhuis was gediagnosticeerd. Het was ook niet duidelijk of de patiënt was gevaccineerd of onderliggende gezondheidsproblemen had. “We moeten het idee verlaten, dat dit een mildere versie is van het coronavirus, omdat dit virus zich reeds in hoge mate heeft verspreid”, aldus Johnson.

Sajid Javid, de minister van Volksgezondheid vertelde dat de Omicron-variant zich in een “fenomenaal” tempo verspreidt. “Iets wat we nog nooit eerder hebben gezien, infecties van de Omicron-variant, verdubbelen elke twee tot drie dagen. Dit betekent dat we nu te maken hebben met een vloedgolf aan infecties, we zitten opnieuw in een race tussen het vaccin en het virus”, aldus Javid.

Hij zei eveneens dat hoewel slechts 10 mensen in het ziekenhuis opgenomen zijn om de Omicron-variant, is hij waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor ongeveer 44% van de infecties in Londen. Volgens de minister kunnen de symptomen van Omicron mogelijk milder zijn, als de overheid tijdig ingrijpt, maar het gezondheidssysteem kan overweldigd raken. “Zelfs als een virus mild is, kan een klein percentage van mensen uit een groot aantal geinfecteerden, nog steeds gelijk zijn aan een groot aantal ziekenhuisopnames. De nieuwe Omicron-infecties worden geschat op 200.000 per dag”, zei Javid.

Afgelopen zondag waarschuwde Johnson dat de Omicron-variant als een “vloedgolf” op het punt staat het land te treffen en dat de bevolking zich dringend moet laten inenten met de derde dosis oftwel boosterdosis. “Als er geen maatregelen genomen worden, is het verwachtbaar dat eind december één miljoen mensen besmet kunnen raken met de nieuwe variant”, aldus de regering.

Voorlopige gegevens hebben echter aangetoond, dat de effectiviteit van het vaccin tegen symptomatische infecties, aanzienlijk lager is tegen Omicron-variant, voor degenen die twee doses toegediend hebben gekregen. Volgens wetenschappers, zou de derde dosis of de boostershot van het Pfizer- en Moderna-vaccin, de bescherming kunnen verhogen, tot meer dan 70 procent. “We weten uit bittere ervaring hoe deze exponentiële curven zich ontwikkelen. Twee doses zijn niet genoeg. Drie doses bieden nog steeds een uitstekende bescherming tegen symptomatische infecties”, aldus Javid. Volgens Johson zal de gezondheidszorg het moeilijk hebben om ziekenhuisopnames aan te pakken, als Omicron zich zou verspreiden onder een populatie, die slechts dubbel geïmmuniseerd is.

Amerika

In de Verenigde Staten is de Omicron-variant nu reeds in 30 Amerikaanse staten vastgesteld. Volgens het European Centre for Disease Prevention and Control (CDC) kan de Omicron-variant net als bij de Delta-variant, binnen enkele maanden de dominante variant worden. “Wiskundige modellering geeft aan dat Omicron naar verwachting de komende maanden meer dan de helft van alle SARS-CoV-2-infecties in Europa zal veroorzaken”, aldus CDC. Maar wat nog niet bekend is, is of de verspreiding wordt bespoedigd, omdat de mutaties het gemakkelijker maken zich onder mensen te verspreiden, of vaccins minder effectief zijn tegen deze stam. “ De Omicron-variant zou besmettelijker kunnen zijn dan de Delta-variant”, aldus Fauci. Als je optimaal beschermd wenst te zijn, zal de boosterdosis noodzakelijk zijn”, aldus Anthony Fauci, medisch hoofdadviseur van de Amerikaanse president. De farmaceuten Pfizer/BioNTech, Moderna en Johnson & Johnson zeggen dat ze zich al aan het voorbereiden zijn een vaccin te maken, om indien nodig, de Omicron-variant te bestrijden.