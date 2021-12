‘Politiek Suriname heeft veel gesproken, maar weinig gedaan’

Gisteren tijdens de behandeling van het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) in De Nationale Assemblee, wierp NPS-parlementariër Patricia Etnel een terugblik op de afgelopen 21 jaar in de 21e eeuw in politiek Suriname. Etnel haalde aan, dat politiek Suriname in zekere mate geen sociaal rechtvaardige samenleving teweeg heeft weten te brengen. “Bij ontwikkelingsplannen wordt er gewerkt met een SWOT-analyse (sterkte-zwakteanalyse, red.) Belangrijk zou moeten zijn dat politiek Suriname knelpunten, misstanden en onrechtvaardigheden van de Surinamer minimaal moest kunnen wegwerken. Maar als we kijken naar de afgelopen 21 jaar, dan zien we dat bij de sterke kanten gericht op de ontwikkelingen van Suriname, het wijzigen van wetten in eigen politiek voordeel, centraal stond”, stelde Etnel.

Politiek Suriname heeft volgens haar veel gesproken, maar weinig gedaan. De SRD werd in 2002 een feit, omdat de Sf toen niet meer te redden was. ‘’Nu zitten we weer met het vraagstuk hoe verder met onze munt.’’ Etnel haalde ook aan dat voor wat betreft de sterke kanten, veel politici het kruis nemen en zichzelf zegenen. “Zaken worden gedaan ten voordele van politieke leiders. Vrienden en familie worden geaccommodeerd binnen het overheidsapparaat en de publieke sector wordt als verkiezingsinstrument genomen”, zei Etnel. Ten aanzien van de zwakke kanten stelde Etnel, dat de noden van het volk niet centraal hebben gestaan en dat liefde voor land en volk eerder uitgesproken woorden zijn dan een realiteit.

Etnel is van mening dat de kansen en mogelijkheden voor Suriname en Surinamers, bovenaan geplaatst moeten worden en dat er gewerkt moet worden aan leiderschap met visie. “Een van de grootste bedreigingen waarmee Suriname te maken heeft, is falend leiderschap. We moeten ervoor waken dat onze leiders niet falen, want dat betekent een toekomst met problemen. Als we kijken naar het MOP 2022-2026 en uitgaan van de grondwet, dan moet een ontwikkelingsplan ons brengen naar een sociaal rechtvaardige samenleving. Dat betekent dat de randvoorwaarden aanwezig moeten zijn voor de kwetsbare groepen.

De samenleving moet zelfredzaam worden en er moeten oplossingen en mogelijkheden zijn voor iedereen in Suriname. Dan is de overheid een krachtige overheid in wording”, benadrukte Etnel.

‘’In het MOP zijn de sociaaleconomische zaken duidelijk opgenomen, maar de verdere analyse van een sociaal rechtvaardige samenleving is niet duidelijk aangegeven.’’

door Priscilla Kia