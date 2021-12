‘Binnen twee weken adequate oplossing voor toenemende criminaliteit’

11 miljoen beschikbaar voor Operatie Veilig Suriname

De officiële launch van de ‘Operatie Veilig Suriname’, vond vandaag plaats op het ministerie van Justitie en Politie (JusPol). Kenneth Amoksi, minister van Justitie en Politie, hoopt met deze operatie de toenemende criminaliteit terug te dringen. De operatie zal vanaf morgen, 15 december, vier maanden lang, verhoogde verkeerscontroles uitvoeren. Met de verhoogde controles, hoopt de bewindsman delicten zoals berovingen en inbraken te voorkomen. ‘’We zullen niet 4 maanden wachten om resultaten van de operatie te zien. Maar wenst u ervan verzekerd te zijn, dat u binnen twee weken al een adequate oplossing zult zien voor de toenemende criminaliteit”, verzekerde Amoksi. Het Korps Politie Suriname (KPS) zal niet alleen achter de operatie staan. De hulp van andere korpsen en het leger is ingeroepen.

Gezien het KPS en de andere korpsen niet over het nodige materieel beschikken om een betere veiligheid te garanderen, is er daarvoor door het ministerie van Financiën en Planning een bedrag van SRD 11 miljoen vrijgemaakt.

Dit bedrag is volgens de bewindsman niet voldoende, echter moet er meer geïnvesteerd worden in de diverse korpsen. In de ‘Operatie Veilig Suriname’ hebben regiocommandanten een belangrijke positie. Door hun input zullen hotspots en andere data, in kaart gebracht worden. Aan alle zaken die de veiligheid in gevaar brengen, zal er extra aandacht besteed worden. ‘’Het is de bedoeling, dat de criminaliteit die momenteel in het land heerst, met deze operatie ingedamd wordt.‘’

door Orsilia Dinge