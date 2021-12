Staatsolie doneert USD 41.000 aan SuAid ‘Denki den niri’

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. heeft USD 41.000 gedoneerd aan de campagne ‘Denki den niri’ van de stichting SuAid. Staatsolie bestaat vandaag, 13 december, 41 jaar en wil met de schenking graag teruggeven aan de Surinaamse samenleving.

Algemeen directeur Annand Jagesar heeft vanmorgen een cheque van USD 41.000 overhandigd aan SuAid. De stichting haalt met de campagne ‘Denki den niri’ geld op voor de Nierstichting Suriname (NSS) om het Nationale Nierdialyse Centrum op te knappen en uit te breiden. Er is daarvoor euro 500.000 nodig. SuAid wil zoveel mogelijk inzamelen, tenminste SRD 2,5 miljoen. Met deze donatie brengt Staatsolie het al opgehaald bedrag van SRD 550.000 naar SRD 1,4 miljoen.

Staatsolie is ervan overtuigd dat de donatie aan de ‘Denki den niri’ campagne de levenskwaliteit van patiënten en hun naaste familieleden zal helpen verbeteren. Nierdialyse heeft een grote impact op het leven van de patiënt en naaste familie. Er moet namelijk rekening worden gehouden met onder andere voedingspatronen, meerdere keren per week dialyseren en nazorg. Nierfalen en dus ook dialyseren, kan in de meeste gevallen voorkomen worden. Het is niet de eerste keer dat Staatsolie een actie van SuAid ondersteunt. Ongeveer drie jaar geleden is een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de renovatie van het opvangtehuis van de Stichting voor het Kind.