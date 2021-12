Nog steeds daling aantal covid-besmettingen

Het aantal covid-besmettingen vertoont al geruime tijd een dalende lijn. Toch is de druk op de zorg nog niet afgenomen, omdat er nog steeds covid-patiënten op de Intensive Care liggen. Voor de ziekenhuizen geldt daarom nog steeds code paars. In het afgelopen etmaal zijn 42 personen (9,6%) positief getest uit 436 afgenomen swabs. Deze maand zijn 396 personen tot nog toe positief getest. In het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) is 1 patiënt overleden aan de gevolgen van covid. In december zijn tot nog toe 11 personen overleden aan de gevolgen van covid. Het aantal doden in Suriname is gestegen naar 1.178. Op dit moment liggen er 12 covid-patiënten op de Intensive Care Units van de diverse ziekenhuizen. In de zorginstellingen zijn 19 covid-patiënten opgenomen, waarvan 5 volledig gevaccineerd, 1 gedeeltelijk en 8 niet gevaccineerd. Van 17 patiënten is de status onbekend. 1 persoon verkeert in thuisisolatie.

Het aantal besmettingen daalt, maar de kans dat ons land te maken krijgt met een vijfde coronagolf blijft aanwezig. Het ministerie van Volksgezondheid roept daarom de bevolking op, zich volledig te laten vaccineren tegen COVID-19. Het ministerie benadrukt, dat de samenleving zich zoveel mogelijk dient te houden aan de MoHanA-regels: Mondneusmasker op, regelmatig Handen wassen en Afstand (1,5 meter) houden!