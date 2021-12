Kenny B blij met ontvangst nieuwe single

Kenny B is heel blij dat zijn nieuwe single ‘Bedankt voor alles’, met het Metropole Orkest van Nederland, heel goed in Suriname is ontvangen. De zanger geniet van de laatste dagen van zijn vakantie in zijn geboorteland. De Surinaams-Nederlandse zanger scoorde met ‘Sranan mi no gwe’, zijn tiende nummer-1 hit op Radio 10. Hij werd hiermee de allereerste Surinaamse artiest in de geschiedenis die deze mijlpaal heeft behaald bij het station.

Kenny B gaat volgend jaar het theater in met zijn eigen muziekvoorstelling ‘The Story of Kenny B’. Er staan nu al 19 shows op het programma. De voorstelling die anderhalf uur duurt, wordt door cabaretier Jorgen Raymann geregisseerd. De zanger vertelt in ‘The Story of Kenny B’, over zijn indrukwekkende leven aan de hand van reggae klassiekers, van Bob Marley tot aan zijn eigen songs. Kenny B heeft ook plannen om de voorstelling naar Suriname te brengen.