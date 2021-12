Revo eert vrouw met song ‘Tu ne ma’s pas laissé’

Gospelzanger Revo Pinas heeft een song speciaal voor zijn vrouw gemaakt. Het nummer heet: ‘Tu Ne Ma’s Pas Laissé’ en wordt gezongen in Frans en Ndyuka (Aukaans). ‘Ik wil met het nummer mijn lieve vrouw bedanken en waardering uitbrengen voor de grote liefde, geduld, passie en warmte die zij mij dagelijks toont”, vertelt de zanger. “En natuurlijk is dat alles dankzij de genade van God”, vult hij aan. De song is bedoeld voor zijn vrouw, maar kan volgens de artiest van pas komen voor elke man die zijn geliefde op een goed nummer wil trakteren.

Revo Pinas timmert al meer dan 12 jaar aan de weg als gospelzanger. Veel mensen kennen hem vooral van de song ‘Gafa Jeshu’ waarin hij gelovigen oproept de Here Jezus te eren, voor Hem te buigen en Hem te loven. Hiervoor bracht hij ‘Taampu Gingin’, gevolgd door ‘Sranan e krey’ uit. Revo is naast zangdocent bij Revo Music and More, ook klarinettist en zanger in de Politiekapel van Suriname. De artiest werd in 2011 second runner up tijdens het songfestival van de Politie Spelen op Aruba. Revo is voorts lid geweest van de R&B-jongensgroep Clix, Maranatha Jeugdkoor, Redeemed koor en Burning Fire Choir. Reverinio, zoals hij in het echt heet. is dit jaar precies 13 jaar getrouwd met Johanna Dompig. Het koppel heeft een dochter.