Badmove Records werkt samen met Ghetto Crew aan ‘Wis’

Het is ons zeker niet ontgaan: de Surinaamse groep Ghetto Crew scoorde met hun nummer ‘Beleki Beketje’ en werd razend populair. Een van de reden was het aanstekelijke dansje en de challenge die eraan gekoppeld was. Na zes maanden hoopt het duo Sneesje en Seky het nog eens te proberen met hun nieuwste song ‘Wis’. Met dit nummer laten Sneesje en Seky niet alleen hun talent zien, maar geven ook een boodschap mee. In deze moeilijke periode van de covid-pandemie en de huidige economische situatie, wil het muziekkoppel eenieder erop attenderen dat als iets niet lukt of als je met iets zit, wis het gewoon uit je hoofd en kijk naar de positieve kant van het leven. Het nummer is geschreven door Sneesje met in gedachten dat men moet leren loslaten. “Problemen zullen er altijd zijn, maar wij moeten het gewoon uit ons hoofd weten weg te halen. We moeten doorgaan en nooit opgeven”, vindt het duo.

‘Wis’ is een lied dat niet alleen leert naar de positieve zijde van het leven te kijken, maar het laat je ook genieten. Want de dansstijl die erbij is bedacht, is heel mooi en zorgt voor genoeg entertainment. Zoals de artiesten het zelf uitleggen: “Je zakt naar beneden en je gaat de beweging maken alsof je iets wegveegt. Je wist dus alles wat je hindert en geniet dansend verder van deze nieuwe dansstijl.” Al swingend op de bubbling beat en zingend, veeg je de problemen waarmee je zit weg. Je ontstresst en kan gewoon vrolijk verder met je leven. Een duidelijke boodschap om een ieder op te vrolijken. De muzikale omlijsting is gedaan door High School Music in samenwerking met Bad Move Records. Zoals we gewend zijn van de Ghetto Crew, hoort er ook een geweldige videoclip bij om de nieuwe danspasjes te leren. Het duo heeft nog heel veel nummers die uitgebracht zullen worden. Er zijn ook nog tours in de planning.