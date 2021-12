MARKTCONFORME AANPASSING UITGEZONDERD HET LOON

Sinds het aantreden van deze regering zijn heel wat zaken in prijs omhoog gegaan en zijn verschillende subsidies afgeschaft. Volgens de regering waren bepaalde zaken niet marktconform en was dat niet goed voor de economie van Suriname. Dit werd tijdens de recente verhoging van de brandstofprijzen ook aangehaald. Hetzelfde werd ook gezegd bij de verhoging van de nutsvoorzieningen. De samenleving vraagt zich af, wat er allemaal nog marktconform moet worden gemaakt, alvorens de regering beseft dat de bevolking reeds lang kaalgeplukt is. Maar de samenleving vraagt zich vooral af, wanneer de salarissen marktconform worden gemaakt, want die stap wordt niet genomen.

Waar moet men het geld vandaan halen, om de marktconforme beslissingen van de regering te betalen? Het volk heeft voor de maandafsluiting niets meer op zijn rekening. Over sparen wordt er al helemaal niet meer gesproken. Het moet echt niet gekker worden in dit land. Veel ouders zijn ook niet meer in staat hun kinderen dagelijks naar school te sturen en indien zulks wel lukt, geschiedt dat op een niet goed gevulde maag. Het hele land ziet momenteel eruit alsof er geen leven meer in zit.

Bepaalde leden uit deze regering hebben verlichting beloofd, moet het dan op deze manier? De druk op de samenleving doorvoeren om daarna een kleine heffingskorting door te voeren? Dat vormt echt een druppel op een hete plaat. Heeft de samenleving ook geen recht meer op ontspanning? Of werkt zij zoals bepaalde ‘deskundigen’ beweren, niet hard genoeg? Waar blijft de motivatie om steeds naar het werk te gaan als je maar net genoeg verdient om aan het werk te verschijnen? Moderne slavernij is dat dus!