Het Korps Politie Suriname (KPS), heeft onlangs bekendgemaakt, dat het zijn beleid zodanig zal veranderen dat de toenemende criminaliteit wordt teruggedrongen. In het belang daarvan zullen er verhoogde controles op diverse plaatsen uitgevoerd worden. Het KPS verklaarde ook, dat de verkeerscriminaliteit aangepakt zal worden. Het KPS wil laten zien dat een goede aanpak werkt, maar vergeet het belangrijkste aan te pakken, namelijk regelmatig een bezoek brengen aan de scholen. Het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) zou ervoor moeten zorgen, dat de afdeling Jeugdzaken van tijd tot tijd een bezoek brengt aan de scholen op alle niveaus. Vooral omdat leerkrachten tegenwoordig vaak doorgeven dat leerlingen op het schoolterrein rondlopen met scherpe voorwerpen en of verdovende middelen, voorwerpen die niets van doen hebben met leermiddelen. Op een basisschool in Paramaribo zijn zelfs leerlingen aangehouden, omdat die in het bezit waren van verdovende middelen. Dit is reden genoeg om op te treden, gezien het de fase betreft waarbij zaken een fatale wending kunnen nemen. JusPol moet ook de criminaliteit onder de jongeren in de kiem smoren, in plaats van het in een later stadium aan te pakken. Keerpunt vindt dat voorkomen beter is dan genezen en daarom moet het KPS sneller handelen. Er moet niet gewacht worden tot zaken uit de hand lopen, om daarna op te treden. Men moet het ijzer smeden als het heet is, luidt een bekend gezegde. Diverse bezoeken van de politie aan buurten, scholen om jeugdigen te ontmoedigen het verkeerde pad te kiezen, zullen zeker eraan bijdragen de criminaliteitscijfers omlaag te brengen.