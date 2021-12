Medici accepteren weer SZF-verzekerden

De Sectie Medisch Specialisten van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) is in de vervolgmeeting op donderdagmiddag 9 december met het clusterministersteam, voorgezeten door minister Albert Ramdin van Binnenlandse Zaken, tot een akkoord gekomen. De acties zijn in navolging hiervan opgeheven en de dienstverlening aan de SZF-verzekerden zal terstond volledig genormaliseerd worden.

De VMS had vorige week na ampel beraad besloten om in actie te gaan. De actie van de medici had betrekking op de steeds uitgestelde gesprekken met de directie van het SZF (Staatsziekenfonds) om na circa zeven jaar, nu eindelijk een aanpassing van de tarieven door te voeren. De voorgaande gesprekken hebben geresulteerd in een voorstel van de directie van het SZF om vanaf 1 juli 2021, een gefaseerde aanpassing van de tarieven te doen plaatsvinden. De actie van de VMS werd aangekondigd daags na het uitblijven van de ondertekening van de conceptovereenkomst, ondanks herhaald verzoek hiertoe over te gaan. Het sectiebestuur zei uit gesprekken met de minister van Financiën respectievelijk met de minister van Volksgezondheid ad interim vernomen te hebben, dat de afspraken met het SZF vervat in de overeenkomst tussen partijen op losse schroeven zijn komen te staan en dat de regering zes weken uitstel vraagt voor nadere analyse hiervan. De Sectie Medisch Specialisten van de VMS stelde in een schrijven, dat zij het betreurde dat het zover heeft moeten komen, maar zag geen andere mogelijkheid dan tot acties over te gaan.