Su Aid start inzamelingsactie voor Nierstichting Suriname

Euro 500.000 nodig voor renovatie en uitbreiding

De Stichting Su Aid is op vrijdag 10 december, officieel gestart met haar inzamelingsactie voor goede doelen. Het geheel vond plaats op het bordes van Radio 10. In 2019 heeft de stichting inzamelingen gedaan voor de ziekenhuizen in Suriname. Door de covid-pandemie was de stichting vorig jaar inactief, maar dit jaar is ze wederom van start gegaan. Su Aid wil met dit traject geld inzamelen voor de Nierstichting Suriname. De inkomsten zullen besteed worden aan de renovatie en uitbreiding van het Nierdialyse Centrum Suriname. Giwani Zeggen, voorzitter van Su Aid, zei dat op maandag 1 november, de soft lounge is begonnen voor het doneren voor de nierstichting. “De nierstichting heeft 500.000 euro nodig voor de renovatie en uitbreiding, en inmiddels is er ongeveer 550.000 SRD ingezameld door middel van de SMS-actie en mensen die gedoneerd hebben door bankovermakingen naar de traveling box”, aldus Zeggen. De voorzitter van de nierstichting, Leon Brunnings, vroeg de samenleving te doneren, om zo de renovatie en uitbreiding van het Nierdialyse Centrum Suriname mogelijk te maken. “Er zijn nog veel patiënten die moeten dialyseren, en de omstandigheden waarin zij het nu moeten doen zijn helemaal niet goed. Als u op de Facebookpagina gaat van de stichting, zult u zelf zien in welke deplorabele situatie de stichting is”, aldus Brunnings. De capaciteit in het centrum moet worden uitgebreid zodat er meer patiënten geholpen kunnen worden. “Er zijn momenteel landelijk 850 nierpatiënten die wij moeten dialyseren, daarom doe ik een beroep op de samenleving om te helpen doneren, want de patiënten hebben het hard nodig”, aldus de voorzitter.

Op zondag 12 december wordt er een Burger en Cocktail Pick-up Fundraising evenement gehouden bij Radio 10, tussen 12:00-20:00 uur, georganiseerd door Stichting Su Aid.