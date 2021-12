Regering niet voortvarend genoeg in bestrijden corruptie

Angelic del Castilho, voorzitter van DA’91, is van mening dat de Surinaamse regering niet voortvarend genoeg is in het bestrijden van corruptie. Dit zei ze gisteren in gesprek met In de Branding. Del Castilho haalde aan dat de Anti-corruptiewet al enige jaren terug is aangenomen, maar dat er nog zoveel staatsbesluiten afgekondigd moeten worden voordat de wet tot leven komt. Die staatsbesluiten zijn nog steeds niet afgekondigd. Niet alleen zijn de staatsbesluiten niet afgekondigd, maar onder andere het registreren van het bezit van beleidsmakers, is ook niet waargemaakt. “Er was aangegeven dat er harder opgetreden zou worden tegen beleidsmakers die zich schuldig zouden maken aan corruptie, maar artikel 140 staat nog in de Grondwet, waardoor beleidsmakers niet gelijk vervolgd kunnen worden. Dat gaf Hoefdraad kans om te ontvluchten. We zouden een ombudsman benoemen en klokkenluiders beschermen, maar die dingen zijn nog niet gebeurd”, zei Del Castilho.

Op de Transparency Index staat Suriname op de 100e plek wat corrupte landen betreft. Del Castilho haalde aan dat Suriname 38 punten scoorde op de Transparency Index van 2020 en dat alle landen die onder de 50 scoren, landen zijn die nog heel veel werk aan de winkel hebben. “De processen zijn niet transparant in Suriname.

Een van de voorwaarden van een burger om te weten als hij in zijn recht staat of hoe hij tot zijn recht komt, is als dingen duidelijk zijn vastgesteld.

Als je een vergunning moet halen, moet het ergens vastgesteld zijn dat je het bijvoorbeeld binnen een week krijgt. Het moet vastgelegd en voor iedereen zichtbaar en controleerbaar zijn. Er moet ook een instantie zijn waar je je klacht kan indienen als men je om geld vraagt of als men je vraagt om langer te wachten dan de tijd die vastgesteld is. Dit moet je kunnen aangeven en toch je dienst genieten”, stelde Del Cas-tilho.

Zij haalde ook aan dat bijvoorbeeld in Suriname, sponsoren van politieke partijen na de verkiezingen voorgetrokken worden. Dit is volgens haar oneerlijk ten opzichte van andere ondernemers in dezelfde branche. Een andere zaak die duidt op corruptie is dat in het binnenland er nog veel kwik gebruikt wordt, terwijl ons land lid is van het Minamata-verdrag. “Dat duidt aan dat het te maken heeft met corruptie. Er gaat veel geld rond, dus er is geen haast, maar intussen worden de rechten van de binnenlandbewoners ge-schonden”, stelde Del Cas-tilho. Volgens haar is het terughalen van het gestolen bezit ook een belangrijk aspect van corruptiebestrijding. De politieke partij heeft plannen om volgend jaar tijdens de jaarlijkse anti-corruptielezing van de partij, te praten over openbare aanbestedingen, omdat corruptie die duurder maken. Ook is de kans groot dat niet het beste voor de samenleving wordt gebracht als niet iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Del Castilho legde dit interview af in het kader van de jaarlijkse Anti-corruptiedag die wereldwijd op 9 december gehouden wordt. Het is volgens haar een belangrijke dag, omdat corruptiebestrijding de basis is van de uitroeiing van armoede. Zij is van mening dat het vooral belangrijk is dat de jongere generatie betrokken wordt bij het bestrijden van corruptie, omdat het in hun belang is dat corruptie nu bestreden wordt. Dit omdat iedereen recht heeft op een samenleving waarin recht en wet voor iedereen hetzelfde is en waarin er transparantie en voorspelbaarheid is.

“De Verenigde Naties zeggen dat het een recht is van iedere burger om in een gezonde samenleving op te groeien en aan de toekomst te bouwen. Het is de rol van iedere burger om corruptie te bestrijden. Dat begint als iedere burger zegt dat hij niet meedoet, de steekpenning niet betaalt en door corruptie te rapporteren, ongeacht hij slachtoffer is of niet.

Daarnaast hebben overheden ook de verantwoordelijkheid om te zorgen dat burgers dat zonder problemen kunnen doen.

Corruptiebestrijding ligt aan de basis van een goede ontwikkeling van dit land”, aldus Del Castilho.