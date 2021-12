Saya: ‘Rond februari zullen de meeste bedrijven hun deuren sluiten’

Volgens ondernemer Jean Mixon (Saya), zullen de meeste ondernemers noodgedwongen hun deuren moeten sluiten in februari. Dit zei hij naar aanleiding van de nieuwe bankstortingsregelgeving en het belastinginningssysteem. Volgens Saya wordt er een behoorlijk percentage geëist door de bank bij stortingen. “Het is onvoorstelbaar, dat de bank zaken gaat doen met je geld, en dan moet je ook nog een percentage van vijf procent afstaan. Ik ben sedert mijn tiende in Suriname, maar dit maak ik voor het eerst mee. Weet je hoeveel arbeiders je kunt uitbetalen, wanneer je bedragen boven de US-dollar 20.000 stort. Je had zeker 4 tot 5 arbeiders kunnen uitbetalen, maar nu kan dat niet, want je moet dat geld geven aan de bank. Je zult deze arbeiders moeten bedanken”, liet de ondernemer weten in gesprek met een lokaal medium. Een ander probleem waarmee ondernemers momenteel te kampen hebben is volgens Saya, dat men van plan is de belastingafdracht van bedrijven te tillen van 17 naar 30 procent. “Nu heeft men het al zwaar, denk je dat de bedrijven die 30 procent, zullen kunnen betalen? Dus men neemt maatregelen hier in dit land, maar volgens mij denkt men niet na over de gevolgen”, aldus Saya.

Hij zegt verder dat de recente brandstof verhogingen geen verrassing zijn geweest, gezien de regering vooraf had gemeld. “Een ieder wist dat de verhogingen zouden komen. Eenieder weet intussen, dat de brandstofprijs naar SRD 21 moet. Die moet gelijk staan met de dollarkoers. Waar men wel versteld van zal staan, zijn de effecten die de verhogingen zullen hebben”, liet Saya weten. Hij zegt ook teleurgesteld te zijn in de regering en zich vooral beetgenomen te voelen. “De gemeenschap scheldt mij nu uit. We hebben daadwerkelijk niet slim gestemd”, aldus Saya.