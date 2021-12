Suriname binnenkort door voorraden vaccins heen

Vijfde golf komt eraan

Javier Asin, voorzitter van het Nationaal Coördinatie Team Covid-19, zei gisteren op de covid- persconferentie, dat Suriname aan het eind van deze maand, uit zijn voorraden vaccins zal zijn. “Van Moderna hebben we nog 900 doses over, maar met het tempo waarin het nu gaat, is de verwachting dat we aanstaande zaterdag de laatste dosis Moderna zullen gegeven. Van Pfizer hebben we nog ongeveer 200.000 doses over. De verwachting is dat ze in de eerste week januari op zijn”, stelde Asin. Volgens hem zijn er wel nieuwe Pfizer-vaccins besteld. ‘’Ik hoop dat de vaccins op tijd aankomen’’, zei hij. Asin riep eenieder die voor de feestdagen gevaccineerd wil worden, op om zich zo snel mogelijk te laten vaccineren met Pfizer of Moderna. Vanaf januari zal volgens Asin, alleen Sinopharm en hopelijk ook Pfizer beschikbaar zijn voor vaccinatie. Asin deelde mee dat vooralsnog alleen Pfizer is besteld en geen AstraZeneca, omdat dit vaccin niet populair is onder de bevolking. ‘’De vrees is dat als de regering AstraZeneca laat halen, zij weer een groot aantal doses moet weggooien. Dat staat slecht naar donoren en de kans is groot dat je straks niets meer krijgt.’’ De hoop is dat het Johnson & Johnson-vaccin binnenkort wel beschikbaar zal zijn. Dit vaccin was volgens Asin al onderweg, maar eenmaal in Miami is het vaccin naar een andere plek vervoerd. Het is nog steeds niet duidelijk waar het naartoe is gegaan.

Voor mensen die in verband met een reis naar het buitenland een spoedprik moeten nemen, is dit vaccin een optie, maar Asin raadt mensen niet aan zich te laten vaccineren omdat ze moeten reizen, maar omdat zij beseffen dat zij door middel van het vaccin zichzelf beschermen, vooral als zij naar een land gaan waar de covid-situatie erger is dan in Suiname.

5e golf om de bocht

Asin riep de samenleving op zich te laten vaccineren. ‘’Zorg dat u niet een van de burgers wordt die in het ziekenhuis beland, omdat u niet gevaccineerd bent’’, zei Asin. Vaccinatie is volgens hem vooral belangrijk, omdat de vijfde golf eraan komt. “We volgen steevast de golven in Europa. De golf in Nederland is heftig, maar gaat gelukkig liggen. Dat is geen reden om te juichen, want Nederland heeft een vaccinatiegraad die het dubbele is van de onze en in de golf speelt Omicron nog geen rol, maar dat zal bij onze 5e golf waarschijnlijk wel het geval zijn. Dat het rustiger wordt in Nederland, is dus geen reden om minder bezorgd te zijn. Onze vaccinatiegraad is te laag en de capaciteit van onze zorgsector is veel minder dan in alle andere landen die nu die golf hebben”, benadrukte Asin.

Hij deelde mee dat de eerste twee golven klein zijn geweest, de derde golf was groter en de vierde golf was dubbel zo groot als de derde. De verwachting is dat de vijfde golf ook dubbel zo groot zal zijn als de vierde golf.

“Dus graag niet onderschatten, omdat er in de zorg al zeker een brain drain is geweest en de mensen die er zijn, zijn erg uitgeput, dus houdt rekening met hen. De vijfde golf komt en we zijn bang dat het heel ernstig zal zijn. Omicrom zal ook komen. Ons vliegverkeer is in zekere mate beperkt, maar de grenzen zijn open en in Brazilië zijn er al enkele gevallen in de goudvelden ontdekt. Die mensen komen naar Suriname, het duurt dus niet lang voordat Omicron ook in Suriname is”, zei Asin

Ernst Omicron-variant

De Omicron-variant is pas ontdekt in Zuid-Afrika, maar dat betekent niet dat die daar is ontstaan. Om te weten of Omicron een ernstige variant is, letten de gezondheidsdeskundigen op drie dingen: de besmettelijkheid, de ernst van het ziekteverloop en als het vaccin ertegen werkt. Asin deelde mee dat deze variant veel besmettelijker is dan de Delta-variant. “De Omicron-variant is al op 30 plekken veranderd van het originele virus, maar bij de Delta-variant waren er maar op 10 plekken veranderingen. Deze variant is ook veel minder herkenbaar en kan zich sneller vermenigvuldigen. Het reproductiegetal ligt tussen 2 of 3, dat is heel hoog. Dat betekent dat elke besmette persoon 2 of 3 mensen kan besmetten.

Alles boven 1 betekent dat we de volgende dag veel meer geïnfecteerden hebben,” stelde Asin. Ten aanzien van de werking van de vaccins, zei Asin dat de vaccins minder tegen deze variant lijken te beschermen. “We zien zelf dat bij Pfizer dat een heel hoge effectiviteit had bij de eerste variant, bij Omicrom 40 keer minder reageert wat antilichamen betreft. Dubbel gevaccineerd zijn is eigenlijk niet voldoende, daarom zijn we heel vroeg begonnen met boosteren, maar ook dat loopt in Suriname niet zo vlot”, stelde Asin.

Over de ernst van het ziekteverloop zei Asin dat vooralsnog de klachten mild zijn. Hij benadrukte dat de mensen die besmet bleken met deze variant, overwegend gevaccineerd en jong zijn.

‘’Echter hebben wij in Suriname een populatie met veel onderliggende aandoeningen en een oudere leeftijdssamenstelling van de bevolking, dus dat wil niet zeggen dat het hier ook zo gunstig zal verlopen zoals in Afrika, de Verenigde Staten en Engeland. Wat ook een rol speelt, is dat Omicron nog niet lang geleden is ontdekt en dat ernstige vormen nog duidelijk kunnen worden”, aldus Asin.