Vicepresident krijgt West African Diaspora Distinguished Leadership Award

De West African Diaspora Awards in Nigeria eert jaarlijks buitengewone personen uit de diaspora die van toegevoegde waarde zijn voor hun land. Dit vindt plaats onder auspiciën van het Institute of Strategic Customer Service and Trade Management in Nigeria. Prof.dr. Babatunde Akinsanya is directeur-generaal van dit instituut en tevens bestuursvoorzitter van de West African Diaspora Awards. De award ceremonie vond plaats op 4 december jl. in Ayalla Hotels in Abuja, Nigeria. Er waren vijf genomineerden dit jaar, waaronder Mia Amor Mottley (premier van Barbados) en vicepresident (VP) Ronnie Brunswijk. De West African Diaspora Distinguished Leadership Award 2021 werd uiteindelijk toegekend aan VP Ronnie Brunswijk. Premier Amor Mottley werd geëerd met een leiderschapscertificaat. Beiden waren niet aanwezig op de ceremonie.

Dr. Tajudeen Obasa, een van de meest getalenteerde jonge parlementsleden van het Huis van Afgevaardigden in de Nationale Assemblee in Nigera, (https://orderpaper.ng/hon-obasa/) nam de award namens de VP in ontvangst. Hij zal ervoor zorgen dat de heer Brunswijk zijn onderscheiding (zie bijgaande glazen award, plakkaat en certificaat) in Suriname ontvangt. Het was prof.dr.ir. Hubert Rampersad die de voorzitter erop attendeerde dat de VP, als afstammeling van de slaven uit West-Afrika, zeer begaan is met het lot van het Surinaamse volk. En dat hij momenteel als VP en via zijn stichting een substantiële bijdrage levert aan de groei en ontwikkeling van achtergestelden in Suriname. Prof. Akinsanya en dr. Obasa zijn erg onder de indruk van de bijdrage die de VP levert aan de duurzame ontwikkeling van de jeugd, sport en onderwijs en aan duurzame verbetering van de sociale en economische positie van achtergestelde jongeren en vrouwen in Suriname. Dit ondanks de voortdurende tegenstand die hij momenteel van de nazaten van de Nederlandse slavendrijvers ondervindt in zijn strijd tegen onderdrukking en armoede in Suriname.

Prof. Akinsanya: ”De heer Brunswijk toont begrip voor de noden van de armen in Suriname en aarzelt niet om uit eigen zak te betalen voor Surinamers in nood. Dit is echt empatisch leiderschap. Hij heeft zich in de afgelopen 40 jaar opgewerkt van guerrillaleider tot vice-president van Suriname, op basis van voortdurend leren en ook door leren van zijn eigen fouten. Ik heb van mijn zeer gerespecteerde collega prof. Hubert Rampersad begrepen dat hij zijn BSC en MBA diploma in management heeft behaald en dat hij nu bezig is met afronding van zijn doctoraat in greengold mining. Dit is een geweldige prestatie en het is een geweldige eer voor ons om hem de welverdiende award toe te kennen, welke als voorbeeld dient voor andere politieke leiders in de wereld. We gaan ervoor zorgen dat hij zijn welverdiende award spoedig in Suriname ontvangt.”

Dr. Tajudeen Obasa: “De heer Brunswijk is ook voor mij een rolmodel. Hij toont ons aan wat empatisch leiderschap nu werkelijk is en dat je door voortdurend leren en gepassioneerd te zijn in alles wat je doet je dromen kunt realiseren. Vooral in het huidige Covid-19 tijdperk is empatisch leiderschap erg belangrijk geworden. Daarom staat op zijn certificaat: Certificate of Recognition for his Visionary Empathic Leadership. We moeten hier in West Afrika meer van zulke politieke leiders hebben die als rolmodel voor de jongeren kunnen fungeren. Hierdoor krijg je een beter West Afrika.”

De uitreiking van de award wordt deze week door talrijke mediahuizen in Nigeria gepubliceerd. De video van de uitreiking met de toespraken van prof. Akinsanya en dr. Obasa wordt deze week aan de VP beschikbaar gesteld, zodat ook het Surinaamse volk getuige kan zijn van de uitreiking van de West African Diaspora Distinguished Leadership Award 2021 afgelopen zaterdag.