‘Rommelige gronduitgiftebeleid laat ruimte voor corruptie’

“Twee buren naast elkaar. Ik vraag me dan af, waarom de één wel een beschikking krijgt, maar de ander niet. Het is door dit rommelige beleid, dat er ruimte is voor corruptie”, zegt een burger (naam bekend bij de redactie) tegenover de krant. Dit naar aanleiding van de uitgifte van recente grondbeschikkingen door het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB). Volgens deze burger, wacht zij al ruim twee jaar op een beschikking in het overheidsproject (Altona). Echter kreeg ze bij nadere informatie steeds te horen, dat al haar stukken in orde zijn, en dat zij gebeld zou worden voor het in ontvangst nemen van haar beschikking.

“We waren inmiddels twee jaren verder en nog steeds niets. Eerst kreeg ze te horen dat er een onderzoek gaande was en dan word je plotseling gebeld”, aldus de burger. Volgens de burger is het wel frappant, dat bepaalde mensen reeds hun beschikking in handen hebben. “Dat is toch onkan, dat in hetzelfde project een deel wel de beschikking ontvangt, terwijl een ander deel maanden achtereen wacht”, aldus de burger. Ze vraagt zich af, wat de overheid van plan is te doen, gezien het feit ze op de hoogte is van de woningnood in ons land.

“Ik heb erg veel gelopen voor dit stukje grond en ben uiteindelijk in aanmerking gekomen. Het gaat niet om hectaren, maar ik wil iets achterlaten voor mijn kinderen”, aldus de burger. Ook ondervoorzitter van de Abop, Joel Martinus alias Bordo, uitte recentelijk nog zijn misnoegen over het gronduitgiftebeleid in Suriname. Volgens hem gaan zaken niet zoals het zou moeten en worden burgers de dupe van wat hij als grondroof typeerde.