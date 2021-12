‘Rijkdom in kaart brengen voor welzijn van Brazilië’

Heleno wil goudwinning in Amazone mogelijk maken

Marcelo Freixo, Federale afgevaardigde in Brazilië, stuurde onlangs een brief naar het Federaal Openbaar Ministerie (MPF) gericht tegen generaal Augusto Heleno, de minister van het Institutioneel Veiligheidsbureau (GSI) wegens het willen vrijgeven van mijnbouw in beschermde gebieden van de Amazone. Heleno zei onlangs dat de federale regering volgens hem de rijkdom in de regio in kaart zal blijven brengen voor “het welzijn van Brazilië”.

​Generaal Augusto Heleno, minister van het GSI verdedigde afgelopen maandag de door hem ondertekende machtigingen, die de opmars van de goudwinning in een van de meest beschermde gebieden in de Amazone mogelijk moeten maken. Het MPF in Amazonas opende ook een onderzoek om de door de minister ondertekende machtigingen, te analyseren. Het verweer van generaal Heleno en de opening van het onderzoek door het MPF vonden plaats nadat onthuld was, dat er een onderzoek werd ingesteld naar goud in het uiterste noordwesten van de Amazona, een van de meest beschermde plekken van het land.

Heleno is uitvoerend secretaris van de National Defense Council, het orgaan dat verantwoordelijk is voor het bevorderen van mijnbouwprojecten in het Amazonegebied, over een breedte van 85 kilometer. Als vertegenwoordiger van de raad gaf Heleno toestemming voor zeven exploraties aan de Braziliaanse grens met Colombia en Venezuela. Het is de eerste keer in minstens tien jaar dat dit gebeurt. Het is legaal om toestemming te geven voor de exploratie van mineralen, in de grensstrook, inclusief de Amazone.

“Met respect voor de wetgeving en het milieu, zullen we onze rijkdom in kaart blijven brengen voor het welzijn van Brazilië en onze mensen”, aldus Heleno. Een wet nº 6.634 geeft aan wat is toegestaan ​​in de grensstrook.

Bovengenoemd besluit regelt de wet.

“Het verlenen van toestemming voor goudexploratie of mijnbouw in het Amazonegebied, volgt dezelfde procedurele als route bij elk ander mineraal, ongeacht de regio van de grensstrook waarin het zich bevindt, op straffe van het veroorzaken van schade aan de Unie, staten en gemeenten als er sprake is van enige vorm van bevoordeling van de ene regio ten opzichte van de andere”, aldus de minister.

De betrokkenheid van de Defensieraad houdt de controle en bewaking van activiteiten in gevoelige gebieden in stand en levert volgens het GSI belangrijke informatie voor de besluitvorming door de president. “Er was geen bewijs van juridische belemmering voor het verzoek van belanghebbenden om de uitvoerend secretaris de akten van toestemming te doen ondertekenen.” Het Nationale Mijnagentschap (ANM) stelt dat mijnbouwvereisten alleen van toepassing kunnen zijn op vrije en onbezwaarde gebieden. “Het ANM keurt de aanvraag voor een mijnbouwtitel niet goed als het een beschermd gebied betreft of een streek met enige andere wettelijke beletsels, zoals inheemse gronden of strikte beschermingseenheden.