Apache schenkt USD 50.000 aan Sticris

De Stichting Tehuis voor Vrouwen in Crisissituatie (STICRIS), heeft afgelopen maandag een cheque ter waarde van US-dollar 50.000 in ontvangst genomen van het Amerikaanse oliebedrijf Apache (APA). APA had in 2019 een bedrag van USD 400.000 gedoneerd ten behoeve van de herbouw van het tehuis. De stichting had nog een bedrag van 50.000 nodig. Apache heeft ook dit bedrag aan de stichting geschonken. Sticris heeft behalve een cheque, ook voedingsmiddelen en cadeautjes ter waarde van USD 1500, ontvangen. De cadeautjes zijn bedoeld voor de kinderen en hun moeders. Sticris vangt vrouwen en kinderen die in een crisissituatie zitten voor een bepaalde periode op, waarna er een permanente opvang wordt gezocht. Sticris helpt ook bij het zoeken van werkgelegenheid voor de vrouwen.