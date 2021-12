Zuid -Afrikaanse president wil verplichte COVID-19-vaccinatie

‘Reisverbod zal besmettingen Omicron-variant niet verhinderen’

Cyril Ramaphosa, de Zuid-Afrikaanse president heeft afgelopen zondag kritiek geleverd op de reisbeperkingen die door een aantal landen zijn opgelegd om de nieuwe variant van COVID-19 Omicron in te dammen. “In plaats van de stroom reizigers te verbieden, zouden ontwikkelde landen zich moeten concentreren op het ondersteunen van de ontwikkelingslanden bij het bestrijden van de pandemie”, aldus Ramaphosa. Volgens hem is het reisverbod niet wetenschappelijk onderbouwd en het zal de verspreiding van de Omicron-variant niet effectief tegengaan. Hij haalde daarbij aan, dat dit een duidelijke en volledig onrechtvaardige afwijking van de toezeggingen is, die veel landen vorige maand op de G20-top hebben gedaan.

De president verwees naar een toezegging die werd gedaan door landen tijdens de bijeenkomst van de G20-top, die ongeveer 80% van de wereldeconomie in handen hebben, zodat ten minste 40% van de wereldbevolking tegen het einde van het jaar is ingeënt en 70 % tegen midden 2022. John Nkengasong van de African Centers for the Control and Prevention of Efforts verklaarde, dat met nog iets meer dan een maand te gaan, blijft het doel echter nog ver weg. Hoewel veel rijke en opkomende landen al booster-shots toegediend hebben, is slechts 6,6% van de 1,2 miljard Afrikaanse bevolking, volledig gevaccineerd.

“Het lijkt erop, dat rijke landen absoluut niets hebben geleerd, als het gaat om het ondersteunen van ontwikkelingslanden”, aldus François Venter, een onderzoeker aan de Universiteit van Witwatersrand in Johannesburg. Het bestuur van Johannesburg benadrukte dat de Wereldgezondheids-organisatie (WHO) reisveto’s niet aanbeveelt, uit angst dat de beperkingen, het toerisme en andere sectoren van de economie zouden schaden.

Vaccins

Volgens wetenschappers is het nog onduidelijk hoe de Omicron-variant zal reageren op vaccins. Deskundigen wijzen er echter op dat zelfs als de vaccins een deel van hun effectiviteit verliezen, ze nog steeds een goede bescherming moeten garanderen tegen ernstige gevallen en sterfgevallen. In tegenstelling tot andere landen in de regio heeft Zuid-Afrika voldoende doses, maar is niet in staat deze massaal toe te passen, deels vanwege logistieke problemen bij de toegang tot afgelegen regio’s.

Afgelopen zondag zei Ramaphosa dat de Zuid-Afrikaanse autoriteiten verplicht vaccinatie in overweging moeten nemen. “Als het land verplichte vaccinatie niet als een optie beschouwt, zal het land kwetsbaar blijven voor nieuwe varianten en nieuwe uitbraken van infectie oplopen”, zei Ramaphosa. Geëvalueerde maatregelen zijn onder meer het verplicht stellen van het vaccin voor toegang tot overheidsgebouwen en openbaar vervoer, maar ook voor werkomgevingen. “Als het aantal gevallen blijft toenemen, kunnen we de komende weken een vierde besmettingsgolf verwachten, zo niet eerder”, aldus Ramaphosa.