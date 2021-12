‘Criminaliteit Nationaal Leger zal met man en macht bestreden worden’

Defensieminister Krishna Mathoera, zei gisteren in gesprek met Radio ABC, dat in het Nationaal Leger, ‘’er geen plek is voor georganiseerde criminaliteit’’. Dit naar aanleiding van de recente aanhouding van een legerofficier nabij de controlepost te Pikin Saron. De legerofficier had bijkans 516 kilo cocaïne in zijn voertuig.

‘’Ik kan alleen maar bevestigen, dat een officier van het leger in verzekering is gesteld.‘’ Mathoera benadrukte, dat de defensieorganisatie inmiddels maatregelen heeft getroffen tegen een andere officier mogelijk betrokken was bij de Tafelberg-drugszaak. ‘’Deze officier is ook reeds ontslagen en maakt geen deel meer uit van het leger’’, zei Mathoera. ‘’Hoewel hij als verdachte wordt aangemerkt, verwacht je dit gewoon niet van een legerofficier. Het imago van het leger en de andere officieren die hard hun best doen, kan geschaad worden.” Volgens de minister moet het niet zo zijn, dat hardwerkende personen die in dienst zijn van het Nationaal Leger, het slachtoffer worden van de betrokkenheid van anderen in criminele organisaties. Mathoera: ‘’De zaak is in onderzoek bij het Openbaar Ministerie, wij gaan niet interveniëren.

Wat ik wel kan zeggen, is dat er binnen het Nationaal Leger geen plek is voor infiltratie van de georganiseerde criminaliteit. Wij gaan dit met man en macht bestrijden.” De minister stelde dat de samenleving niets heeft aan officieren die zich bezighouden met het plegen van criminele handelingen en deel uitmaken van criminele organisaties. ‘’Zo’n leger willen we niet, we gaan juist voor een professioneel leger, waarbij officieren het juiste voorbeeld zijn voor hun manschappen en onderofficieren.‘’

Mathoera benadrukte, dat de samenleving veel meer van officieren verwacht. Volgens de minister, verdient het volk een professioneel leger.

‘’Eerder was er ook een piloot van de Luchtmacht waartegen een opsporing gelast was, betrokken bij soortgelijke zaak. Hij is inmiddels ontslagen, omdat hij zich niet aanmeldt aan het werk.”