EPA’s reactie op vermoedelijke ‘olieramp’ legt gebrek aan capaciteit bloot

“Als de EPA een week nodig heeft om de locatie te vinden en te bepalen of de stof die in het water drijft, echt ruwe olie is, kunnen we in de tussentijd geconfronteerd worden met kolossale gevolgen. De EPA moet absoluut beter doen”, zei de Guyanese wetenschapper en universitair docent dr. Troy Thomas. “De reactie van de Environmen-tal Protection Agency (EPA) op de recente rapporten over de olieachtige substantie die voor de kust in de wateren van Guyana is aangetroffen, legt niet alleen het gebrek aan capaciteit van de instantie bloot met betrekking tot het toezicht op de olieactiviteiten van het land, maar wijst op de noodzaak van goed toezicht in dit betreft”, zei Thomas gisteren, ongeveer 72 uur nadat een video online circuleerde, waarop te zien is dat een ‘olieachtige substantie’ op sommige delen van de wateren van Guyana drijft.

De video heeft sindsdien geleid tot een reactie van de National Oil Spill Committee (NOSC), evenals de EPA, waarbij laatstgenoemde instantie beloofde de kwestie tot op de bodem uit te zoeken. Dr. Thomas merkte echter op dat de reactieve houding van EPA ten aanzien van de olieboringen, “in het geval van een olielek, zeker niet goed genoeg is”. Thomas was onvermurwbaar: “We moeten niet vertrouwen op de informele rapporten van personen, er moet een team zijn dat patrouilleert en rapporteert aan het bureau.

Dus de EPA zou degene moeten zijn die ons vertelt wat er aan de hand is, niet het vissersvolk.” Hij merkte op dat hoewel de autoriteiten de burgers hebben gevraagd om hun ​​oordeel over de kwestie voor zich te houden, mensen het volste recht hebben om bezorgd te zijn over de rapporten.

“De mensen hebben het recht om zich zorgen te maken, omdat we ons allemaal bewust zijn van de gevaren van olielozingen en hebben gezien welke schade het kan aanrichten, als we kijken naar wat er wereldwijd is gebeurd. Dus als ik denk aan hoe verwoestend een olielek kan zijn, hebben de mensen het recht zich zorgen te maken.” In een reactie op de tijd die het reactieteam van Guyana nodig heeft om het getroffen gebied te lokaliseren, zei Thomas, dat dit de natie alleen maar in gevaar brengt, als de situatie inderdaad zo ernstig is als een olielekkage. ‘’Op dit moment begint het responsteam met een achterstand. Als de EPA een week nodig heeft om de locatie te vinden en te bepalen of de stof die in het water drijft echt ruwe olie is, kunnen we in de tussentijd geconfronteerd worden met kolossale gevolgen. De EPA moet het absoluut beter doen.’’ Thomas vervolgde: “Ik weet echt niet wat ik nog meer moet zeggen, behalve dat de regering meer middelen moet steken in het vergroten van de capaciteit van de EPA op het gebied van toezicht op wat er in onze wateren gebeurt.” Hoewel het versterken van de monitoringcapaciteit van de staat belangrijk is, suggereerde Thomas dat sommige burgerorganisaties ook kunnen helpen bij de waakzaamheid van de offshore-operaties, “Omdat ik op dit punt, vanuit een persoonlijk standpunt, een zekere mate van wantrouwen heb voor wat de agentschappen vertellen Het zou een goed initiatief zijn voor een burgergroep om op te treden en de leemte op te vullen waar de overheidsinstanties tekortschieten”, aldus Thomas. Afgelopen vrijdag vertelden vissers die actief waren in de Atlantische Oceaan voor de kust van Guyana Kaieteur News over hun groeiende bezorgdheid over wat zij beschreven als een olieachtige film die op verschillende punten van het water drijft. De stof heeft sindsdien velen in de visserijsector ertoe gebracht te geloven dat de oliemaatschappijen een mogelijke olieramp zouden kunnen verdoezelen.

Volgens de rapporten die bij deze publicatie zijn ontvangen van een aantal vissers die van Essequibo tot Berbice opereerden, zou de olie die in het water drijft mogelijk de oorzaak kunnen zijn van de achteruitgang van hun visvangst. De zwarte olieachtige substantie kon zo dicht bij de kust worden gezien in de buurt van de Anna Regina-koker in regio twee; in de Berbice en de kust van Essequibo. Deze publicatie is sindsdien voorzien van een aantal videobeelden dat zijn gemaakt door verschillende personen vanuit verschillende punten in de EEZ van Guyana waar de vissers hun handel zouden uitoefenen. Het rapport komt zelfs als vissers hebben gemeld dat hun vangst is afgenomen; iets waarvan zij denken dat het resultaat is van de olieboringen die offshore plaatsvinden. Het rampenbestrijdingsteam NOSC is inmiddels een onderzoek gestart naar de meldingen.

Een functionaris die dicht bij het team staat, maakte zaterdag aan Kaieteur News bekend dat hoewel de voorlopige onderzoeken zijn gestart, het te vroeg is voor het team om feedback of bevestiging te krijgen over waar de oliestof vandaan komt.

‘’Het is te vroeg om te zeggen of het afkomstig is van commerciële ruwe olie-operaties of niet. We hopen dat we tegen maandag (gisteren) meer solide informatie hebben over wat het is”, vertelde de bron. In de tussentijd heeft de EPA, die een eigen onderzoek naar de zaak heeft gestart, een verklaring uitgegeven waarin wordt beloofd dat ze de rapporten tot op de bodem zal uitzoeken. EPA-directeur Kemraj Parsram zei gisteren, dat het bureau nog geen definitief antwoord heeft kunnen krijgen over de locatie waar de olieachtige substantie dreef. Volgens Parsram steunt de EPA op de hulp van internationale partners voor satellietbeelden van de Atlantische Zee, ongeveer 45 mijl uit de kust van Mahaica, oostkust Demerara, om de oorzaak van de gerapporteerde vervuiling te bepalen. Parsram zei dat het bureau zowel gebruik heeft gemaakt van luchtsurveillance als van een vissersvaartuig om het gebied te lokaliseren, maar de zoektocht was niet succesvol. “We hebben de hele visserijzone binnen een straal van 75 mijl bestreken en met ons begrip van de stromingen, heb ik niets gezien dat leek op iets dat werd gemeld en vanwege de hoge golven en omstandigheden en de veiligheid van het personeel, ze moest terugkeren naar de kust”, zei hij.

