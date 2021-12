AstraZeneca-producent: ‘Lessen leren en voorbereiden op nieuwe uitbraken’

Omicron-variant bevat bekende mutaties die overdraagbaarheid verhogen

Sarah Gilbert, een van de samenstellers van het Oxford-AstraZeneca-vaccin vertelde onlangs, dat toekomstige pandemieën ernstiger kunnen zijn dan het huidige coronavirus. “We zullen uit deze pandemie een les moeten leren, en ons voorbereiden op nieuwe uitbraken die veroorzaakt worden door een virus. Het kan besmettelijker zijn, of dodelijker, of beide. Dit zal echt niet de laatste keer zijn dat een virus ons leven en ons levensonderhoud bedreigt”, aldus Gilbert.

Gezondheidsexperts vertelden ook dat de inspanningen om een einde te maken aan de COVID-19-pandemie, ongelijk en gefragmenteerd waren, en kenmerken door de beperkte toegang tot vaccins in lage-inkomenslanden. Gilbert zei, dat het AstraZeneca-vaccin momenteel in meer dan 170 landen wordt toegepast. Ofschoon er toch een gebrek kan zijn aan financiering, zullen we volgens haar, de strijd tegen het coronavirus niet mogen verliezen. “We kunnen ons geen situatie veroorloven, waarin we na alles te hebben meegemaakt, ontdekken dat er nog steeds onvoldoende geld is om ons voor te bereiden op een pandemie”, zei Gilbert.

Voor wat betreft de Omicron-variant zei ze dat de variant bekende mutaties bevat die de overdraagbaarheid van het virus verhogen en dat antilichamen die worden geïnduceerd door vaccins, of door infectie met andere varianten, mogelijk minder effectief zijn in het voorkomen van de verspreiding. “Totdat we meer weten, moeten we voorzichtig zijn en maatregelen nemen om de verspreiding van deze nieuwe variant in te dammen”, adviseerde Gilbert.