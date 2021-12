Covid-cijfers van het afgelopen etmaal

In de afgelopen 24 uur zijn 16 personen positief getest op het coronavirus. Van de 115 swabs die werden afgenomen, waren 99 negatief. 13,9% van de geteste personen is positief. In het afgelopen etmaal is 1 persoon overleden aan de gevolgen van een covid-19 besmetting. In totaal zijn er tot nog toe 29,577 personen genezen in Suriname. 1,171 mensen zijn tot op heden in ons land gestorven aan COVID-19.

Op dit moment liggen er 10 covid-patiënten op de Intensive Care Units van de diverse ziekenhuizen. In de zorginstellingen zijn nu 13 covid-patiënten opgenomen, waarvan 5 volledig gevaccineerd zijn. Van de 13 covid-patiënten die opgenomen zijn, is de status van 11 onbekend. In het afgelopen etmaal, zij er 4 mensen in thuisisolatie geplaats, en geen personen genezen verklaard.

Tot op dit moment is slechts 36,88% van de totale samenleving volledig (2 doses) gevaccineerd, terwijl 6,16% gedeeltelijk gevaccineerd (1 dosis). Tot op heden werden er in totaal 480,437 prikken gezet. Het hoge aantal besmettingen kan teruggedrongen worden door vaccinatie. Het ministerie roept daarom de bevolking op, zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt, dat de samenleving zich zoveel mogelijk dient te houden aan de MoHanA-regels: Mondneusmasker op, regelmatig Handen wassen en Afstand (1,5 meter) houden!

(Bron: Covid-19.sr, Laatjevaccineren.sr)