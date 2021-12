IMF beslist 22 december over programma voor Suriname

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal op 22 december aanstaande, het verzoek van Suriname voor steun behandelen. Het herstructureringsprogramma van Suriname wordt dan op boardlevel besproken en dan zal er een besluit worden genomen indien ons land in aanmerking komt voor steun. Dit verneemt de redactie van De West uit betrouwbare bronnen. De ontwikkelingen rondom de onderhandelingen met het IMF verlopen niet zo snel als de regering gehoopt had.

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning, zei in oktober aan de redactie van De West, dat de vertraging te maken had met de brief van China. Het IMF stelde dat China als schuldeiser, in een schrijven moest aangeven, het eens te zijn met de parameters van de debt-sustainabilty analyse die is uitgezet in het herstructureringsprogramma voor Suriname. De Chinezen op hun beurt hadden wel een schrijven gericht hieromtrent, maar voor het IMF was dat niet duidelijk genoeg. “IMF wilde een duidelijke brief van de Chinese schuldeisers waarin zij expliciet stellen, dat zij zullen meewerken aan het herstructureringsprogramma van Suriname, omdat China onze grootste schuldeiser is”, aldus minister Achaibersing tegenover De West.

Volgens Achaibersing gaat het hier om ‘’pure bureaucratie’’, want vanaf juli is de regering bezig met de verschillende schuldeisers te onderhandelen, zodat alle betalingsafspraken worden nagekomen en of uitstel gevraagd. Wanneer de afspraken met de schuldeisers conform de IMF policy geregeld zijn, kunnen de onderhandelingen afgerond worden. Het enige waarop de regering wachtte, was dat China en India hun brief volgens de IMF policy hadden opgesteld.

Herstelprogramma

President Chandrikapersad Santokhi heeft begin oktober gezegd, dat hij hoopt dat de Board Level Agreement met het IMF, binnenkort getekend wordt. ‘’We zitten in de laatste fase van de onderhandeling op Board Level, voordat we goedkeuring van het IMF-programma krijgen”, stelde de president. Het herstelprogramma is bereids goedgekeurd door het parlement en het IMF. Volgens de president was het de bedoeling dat het programma uitgevoerd zou worden met ondersteuning van het IMF, de Inter-American Development Bank (IDB) en de World Bank. Echter is die financiering nog niet gekomen, omdat iedereen wacht op de Board Level Approval van het IMF. “Maar wij zijn doorgegaan met de uitvoering van het herstelplan zonder de IMF-overeenkomst en met eigen besparing. Als de financiering direct was gekomen, zou de verlichting reeds in februari komen, maar het IMF wilde dat we eerst de koers zouden loslaten, dus we moesten maatregelen treffen”, aldus de president.