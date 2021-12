MISLIJK VERWEND EN KIESKEURIG

We beseffen in dit land nog steeds niet dat wij een bevoorrechte positie innemen als het gaat om het op grote schaal immuniseren van de samenleving tegen het zeer gevaarlijke Covid-19-virus en de aan hem verbonden mutanten, waarvan de jongste wordt aangeduid als Omicron. Van deze mutatie van Covid-19 weten we nog in ruim onvoldoende mate wat voor schade zij kan veroorzaken en hoe het met de besmettelijkheid zit. Is Omicron even gevaarlijk als de Deltavariant of vormt hij een grotere dreiging? Dat Omicron net als de Deltavariant binnen zal dringen, is een kwestie van tijd en daar moeten we ons natuurlijk tegen wapenen.

Maar momenteel weten we niet eens of de beschikbare vaccins deze variant de baas zullen kunnen zijn. En juist omdat we dat niet weten, zouden we het zekere voor het onzekere moeten nemen en alvast moeten besluiten tot het nemen van het Covid-19 vaccin, want dat beschermt in ieder geval al een heleboel en zou ook best een goede protectie kunnen zijn tegen deze nieuwe variant. Maar nee hoor, we zijn een mislijk verwend volk en daarenboven ook nog kieskeurig door het willen bepalen welk vaccin we uitkiezen. Het is zelfs zo erg met ons gesteld dat we misschien wel willen vaccineren, maar dan slechts als ons de keus wordt geboden het vaccin naar keus uit te kiezen. Een krant kopte: ‘Ruim 20.000 vaccins AstraZeneca vervallen’, en die kunnen dus gedumpt worden, omdat de verwenden en kieskeurigen onder ons, geen genoegen wensen te nemen met AstraZeneca, maar Moderna of Pfizer willen hebben.

Dus de geschonken AstraZeneca-vaccins zijn nu rijp voor de schroothoop. Men is bereid te wachten op de komst van meer Moderna- of Pfizer-vaccins om dan naar de vaccinatiecentra te gaan voor de prik. En als deze vaccins niet worden aangeleverd door middel van een schenking, dan moet de overheid ze maar kopen. Maar dan zal men wel flink en hard moeten betalen voor elke prik, zoals dat ook is bij andere inentingen als gele koorts. Waar zijn zij eigenlijk mee bezig, de verwenden en kieskeuringen in dit land? Men moet maar gaan beseffen dat er landen om ons heen zijn die nog steeds niet in staat zijn de bevolking goed te vaccineren, omdat ze het geld doodgewoon niet bezitten voor de aanschaf van de immunisatiemiddelen. Een land als Colombia is nog steeds bezig met de eerste en tweede prik en dan ook nog voor bepaalde leeftijdsgroepen. Je krijgt aldaar een oproep als je aan de beurt bent en loopt dan ook nog het risico in de tussentijd besmet te geraken en door een onderliggende ziekte het loodje te leggen.

Maar nee, in Suriname is men verwend geraakt door de vele schenkingen van vaccins uit Nederland, India, China en de Verenigde Staten, en nu wenst men te bepalen welk vaccin men gaat halen. AstraZeneca is een uitstekend anti-Covid-19-immunisatiemiddel waar bijvoorbeeld Afrikaanse landen naar snakken. Hier geven we het weg aan Jamaica, omdat men het weigert te accepteren en in het ergste geval moet de overheid het zelf weggooien, omdat landgenoten van mening zijn, dat Pfizer en Moderna beter zijn en daarom daarvoor in aanmerking wensten te komen. Miljoenen bewoners van bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn met Astra Zeneca gevaccineerd en alles is vlekkeloos verlopen. Zelfs de boosters in de Europese staten worden met AstraZeneca gegeven, maar in Suriname is men kieskeurig. Je houdt het eigenlijk niet voor mogelijk dat men zich op een dergelijke mislijk makende verwende manier opstelt, terwijl je gratis voor vaccinatie in aanmerking kan komen. Het is dan ook geen wonder dat Volksgezondheid zijn beoogde vaccinatietargets van 70 procent bescherming van de bevolking tot nog toe niet heeft kunnen halen en dat het risico wordt gecreëerd dat zelfs in dit land er nog een Covid-19-mutant kan ontstaan bij mensen die zich weigeren te vaccineren. Men speelt met vuur en dat besef is er nog steeds niet bij een groot deel van de bevolking. Uit de jongste persconferentie heeft de goede luisteraar kunnen opmaken dat Suriname nu afhankelijk is geworden van nog een grote schenkingsbezending aan vaccins. Spanje werd als land genoemd dat nog bereid zou zijn nog eens tienduizenden doses te schenken. Hopelijk gaat die schenkingsbezending nog wel door, anders zal het met de immunisatie een stuk moeilijker gaan in de komende maanden. Een groot aantal mensen is nog niet eens voor de eerste prik geweest en ook heeft een aanzienlijk aantal personen zich nog niet aangemeld voor de tweede prik. Deze groep mensen dient te weten dat de tweede prik juist veel meer bescherming biedt en als zeer noodzakelijk moet worden gezien. Met de komst van Omicron, de nieuwe variant, dient men meer dan ooit te beseffen dat vaccinatie de enige uitweg betekent om aan een fatale besmetting te ontkomen. Het is te hopen dat een eventuele schenking van vaccins uit Spanje niet wederom van AstraZeneca is, want bewezen is dat dit vaccin minder geliefd is bij de samenleving en geen wezenlijke bijdrage meer zal kunnen leveren aan een succesvolle afronding van de nationale vaccinatiecampagne.