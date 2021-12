Ramautarsing: ‘Corruptie nog even hard als bij vorige regering’

Regering moet roer omgooien voor het te laat is

De voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), Winston Ramautarsing, zei in het programma ABC Aktueel, dat de huidige regering is begonnen met het volledige vertrouwen van de gehele bevolking. Maar dat vertrouwen is volgens Ramautarsing, aan het afbrokkelen. ‘’De regering moet het roer omgooien, zodat de samenleving weer vertrouwen kan hebben in de regering. Men was moe van corruptie en verkeerd beleid van de vorige regering. Deze regering zou het anders en beter doen, maar gaandeweg zien we ze steeds verder vervallen in min of meer hetzelfde gedrag van de vorige regering”, zei Ramautarsing. ‘’Het is niet te laat voor herstel, echter moet dat wel nu gebeuren, anders houdt het geduld geen stand tot 2025.”

Ramautarsing zegt dat geen van de beloften gedaan door regering Santokhi-Brunswijk, nog waar zijn gemaakt. Ook heeft de VES onlangs een verklaring met zeven punten uitgegeven, waarin is opgenomen wat de regering verkeerd doet.

‘’Vanwege de dingen die de regering verkeerd doet, ontstaat er een breuk in het vertrouwen dat de samenleving in de regering heeft.’’ Corruptie, de geldverslindende buitenlandse reizen, nepotisme, de zogenaamde ‘gebakken lucht verhalen’ en de vele volgauto’s van alle regeringtoppers, zijn volgens Ramautarsing daar onderdeel van. ‘’De corruptie gaat momenteel nog even hard door als bij de vorige regering. De president die zichzelf de anti-corruptie sheriff noemt, ontslaat een minister die weigert corruptie te plegen. Dit zijn zaken die het volk die moe maken’’, zei Ramautarsing. ‘’Wij helpen de regering door ze op de fouten te wijzen, zodat ze op het goede pad blijven.”

Vertrouwen herstellen

Lettende op de puinhoop van tien jaar NDP-regering die deze regering moet opruimen, kan het vertrouwen van de samenleving volgens Ramautarsing, teruggewonnen worden. ‘’Het volk heeft gezien, wat tien jaren NDP-regering heeft gedaan. We willen daarnaar niet terug, maar het herstellen hiervan begint met eerlijkheid. En als je niet eerlijk naar het volk toe bent en het voor de gek houdt en zegt dat het morgen goed zal gaan, zal het volk jou niet meer serieus nemen. En ik weet niet of de samenleving haar geduld vijf jaar vol kan houden”, aldus Ramautarsing. Indien de regering op deze manier doorgaat, zal de huidige situatie volgens Ramautarsing nog 5 jaar duren. ‘’We gaan mooie verhalen blijven horen en in die ‘toko toko’ blijven. Daarom moet de regering het roer nu wel echt omgooien.”