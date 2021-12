MZ heeft nu vaste vaccinatieplekken in het binnenland

De covid-situatie en het vaccinatieproces onder de tribale en inheemse volkeren, is volgens Herman Jintie, algemeen directeur van de Medische Zending (MZ), ‘’een public health probleem voor de MZ’’. Hij gaf aan dat de covid-situatie in deze gebieden, ook de nationale trend volgt. Hetzelfde geldt voor het aantal mensen in thuisisolatie. Over de vaccinatiesituatie zei Jintie, dat de opstelling van de MZ is om zoveel als mogelijk vaccins beschikbaar te hebben voor de mensen. In tegenstelling tot de eerste weken waarin de MZ met teams naar het achterland ging om te vaccineren, zijn er nu gestabiliseerde covid-vaccinatieplekken in het binnenland. “Dat is een positief ding, omdat wij snel ertoe wilden overgaan om de vaccins zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen, zodat wanneer iemand besluit zich te laten vaccineren, het vaccin beschikbaar is”, stelde Jintie.

In het oosten zijn er zes vaccinatielocaties beschikbaar: Stoelmanseiland, Drietab-betje, Gakaba, Gonini, Langa Tabiki en Ampoma. In het Boven-Suriname gebied zijn de locaties op Djumu, Debike en Laduani. In Brokopondo zijn er ook vaste vaccinatielocaties op Bronsweg, Klaas-kreek, Lebi Doti, Powakka en Brokopondo Centrum. Jintie deelde mee dat de MZ ondersteuning krijgt van Marron public health deskundigen die zich gecommitteerd hebben om de MZ te ondersteunen. ‘’Deze deskundigen leveren een bijdrage via massamedia om de bereidheid tot vaccineren te vergroten onder de Marrons’’, aldus Jintie.

Uitdagingen voor de MZ zijn volgens Jintie onder andere het Matawai gebied, waar de mobilisatie ook op gang gebracht moet worden. In het zuiden van Suriname zijn er reeds mensen getraind, maar onder de inheemsen is er volgens Jintie een grote weerstand tegen het vaccin. In de komende tijd zal de MZ zich meer gaan concentreren op dat gebied. Dit zal de MZ samen doen met ngo’s, het traditioneel gezag en de kerk.

De MZ zal zich in de komende tijden concentreren op het beschikbaar hebben van vaccins, de mobilisatie om vanuit de gezondheidsfaciliteiten naar de woongebieden te gaan en het beschikbaar krijgen van transport om de vaccins beschikbaar te kunnen stellen in alle gebieden. ‘’De bereidheid om te vaccineren is onder de tribale en inheemse volkeren niet geweldig, maar de MZ maakt zich sterk en zal de gemeenschappen blijven informeren over de ontwikkelingen en de vaccins’’, aldus Jintie.