Omicron-variant deze week in Zuid-Afrika verviervoudigd

Medisch deskundigen hebben meegedeeld dat de besmettingsgevallen van COVID-19 en zijn Omicron-variant in Zuid-Afrika, de afgelopen dagen bijna zijn verviervoudigd. “Het baart ons dus echt zorgen, over hoe besmettelijk de Omicron-variant is in het land”, aldus een wetenschapper. Afgelopen vrijdag werden in Zuid-Afrika 16.055 nieuwe gevallen van COVID-19 geregistreerd en de afgelopen dinsdag waren er 4.373 nieuwe gevallen. Volgens gegevens van het National Institute for Communicable Diseases (NICD), is het totale aantal bevestigde covid-gevallen sinds het begin van de pandemie boven de 3 miljoen gestegen. Donderdag onthulde het NICD ook, dat sommigen mensen die eerder COVID-19 hadden gehad, opnieuw geïnfecteerd waren geraakt met de Omicron-variant.

“Een eerdere infectie beschermde vroeger tegen de Delta-variant, maar nu met de Omicron-variant, lijkt dat niet het geval te zijn”, zei Anne von Gottberg, een microbioloog van het Nationaal Instituut voor Overdraagbare Ziekten. Volgens Von Gottberg werd er voorheen gekeken naar de herinfecties veroorzaakt door de Beta-variant en de Delta-variant, en werd er echter geen toename van herinfecties geconstateerd. “In vergelijking met de Omicron-variant, is er daar wel een verhoging. Gegevens uit Zuid-Afrika hebben laten zien, dat de herinfecties mogelijk minder ernstig zijn”, aldus Von Gottberg. Dat is wat wetenschappers trachten te bewijzen en zeer zorgvuldig proberen te controleren in Zuid-Afrika. “Vaccins helpen echter bij het voorkomen van ernstige ziekten en ziekenhuisopnames naarmate de gevallen voortduren en wel in een snel tempo”, stelde Von Gottberg. Ondertussen heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ook aangekondigd, dat ze een surge-team zal inzetten in de provincie Gauteng, het huidige epicentrum van de Omicron-uitbraak; om te helpen met surveillance, sequencing en contacttracering. Dr. Salam Gueye, regionaal noodhulpdirecteur van de WHO voor Afrika, zei dat de WHO daarenboven ook technische bijstand zal verlenen bij de productie en distributie van medische zuurstof in Botswana.