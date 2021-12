Henarpolder heeft over drie weken weer stromend water

Onder het toeziend oog van districtscommissaris (dc) Senrita Gobardhan, parlementariërs, districtsraads-en ressorteraadsleden, is de aannemer Kuldipsingh maandag begonnen met het boren van een nieuwe waterbron voor de Henarpolder. De Henarpolder en omgeving zijn sinds de eerste week van november verstoken van stromend water uit de kraan nadat ook de tweede waterbron van het gebied uitviel. Door middel van tankwagens van Kuldipsingh, het Nationaal Leger en het Nationaal Coördinatie Centrum Rampen-beheersing (NCCR), werden de bewoners voorzien van water. De drilling operations manager van Kuldipsingh, Carlos Katusingh voorspelt dat de bijkans 2000 huishoudens van het gebied in de maand december weer water uit de kraan kunnen verwachten. Er zal geboord worden tot een diepte van 300 meter. Het boren van een nieuwe waterput voor de Henarpolder en omgeving is een hele opluchting voor dc Gobardhan. ‘’De waterdistributie via tankwagens ging goed, maar het was toch geen makkelijke situatie voor de bewoners’’, zei Gobardhan. Zij noemde het ‘’een mijlpaal’’ dat de boorwerkzaamheden nu zijn aangevangen. Een inschrijving die eerder gehouden was, leverde niets op, omdat er geen aannemers geïnteresseerd bleken te zijn. De nieuwe waterbron wordt ge-boord op het terrein van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij in de Henarpol-der. De werkzaamheden zullen volgens de aannemer ongeveer drie weken duren.