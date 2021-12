‘Bevolking heeft bestedingspatroon aangepast’

De maand december is aangebroken, en hoewel velen deze maand als een feestmaand beschouwen, is in de binnenstad niet te merken dat Kerstmis en oud en nieuw voor de deur staan. In de meeste winkels is het erg rustig. Raymond Hasnoe, voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW), zegt aan de krant, dat de bevolking haar bestedingspatroon heeft aangepast. ‘’Na de betaling van de vaste lasten houdt de gemiddelde Surinamer weinig over. Kocht men vroeger groot in voor de hele maand, nu koopt men meer de basisproducten om de maand door te komen. Voor luxe producten hebben veel mensen helemaal geen geld’’, zegt Hasnoe. De covid-pandemie en de instabiele economie heeft er volgens Hasnoe toe geleid, dat veel Chinese winkeliers zijn overgegaan tot sluiting, omdat zij hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. Hierdoor is er minder concurrentie voor de Surinaamse winkeliers. ‘’De Surinaamse winkeliers krijgen de gelegenheid om ook te verkopen. Wij hebben in Suriname de bekende buurtwinkels, maar ook de grote winkels die een veel ruimer assortiment hebben aan goederen’’, zegt Hasnoe. ‘’Veel mensen gaan niet naar een grotere winkel, want dan heb je ook een groter budget nodig.’’ Hasnoe geeft aan dat buurtwinkels nog een ander voordeel hebben: ‘’Bij sommige buurtwinkels mag je als vaste klant ook spullen op rekening nemen en die dan een andere dag betalen, dat kan niet bij een grotere winkel.’’ Volgens Hasnoe heeft het geen zin om aan prijsopdrijving te doen, omdat de prijzen voor producten al zo hoog zijn. ‘’Maar er zullen wel winkeliers zijn die dat wel zullen doen, omdat zij ook andere kosten moeten dekken, willen ze hun zaak draaiende houden. De koopkrachtdaling zal niet veel invloed hebben, omdat mensen dagelijks spullen nodig hebben om te kunnen leven, maar je aanpak als winkelier moet zodanig zijn dat je gaat kijken waar de klant behoefte aan heeft en die producten moet je in jouw winkel plaatsen’’, aldus Hasnoe. De VSW-voorzitter spreekt de hoop uit, dat de regering in 2022 verlichting kan brengen voor de groep van winkeliers, omdat de moeilijke situatie waarin zij verkeren, voor nog meer problemen zal zorgen. “Deze verhogingen kunnen nare gevolgen voor vele winkeliers hebben, dit omdat het allemaal een kettingreactie is”, aldus Hasnoe.