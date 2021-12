‘Anticipatie gevraagd om interval COVID-19-vaccins te verkorten’

De Braziliaanse regering heeft onlangs bekendgemaakt, dat zij de interval van de derde dosis van het COVID-19-vaccin ten opzichte van de tweede dosis wil verkorten. Momenteel moeten mensen nog vijf maanden wachten, voordat ze de volgende dosis toegediend kunnen krijgen, maar de regering is van plan, het interval te verkorten tot vier maanden. De regering heeft de mogelijkheid om de deadline te verkorten tot vier maanden, zoals ook plaatsvindt in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. “Ons idee is om de vaccinatiebescherming van de bevolking met de derde dosis uit te breiden”, aldus de regering. Onlangs heeft de gemeente Sao Paulo de belangrijke beslissing genomen om het Pfizer-vaccin toe te passen als boostershot voor degenen die het Janssen-vaccin toegediend hadden gekregen. Volgens de secretaris zijn andere staten en de Nationale Raad van GGD-secretariaten in overleg met National Health Surveillance Agency (Anvisa) om de interval periode te verkorten. Echter zal er een verzoek ingediend moeten worden bij Anvisa, maar ook bij het Wetenschappelijk Comité van de staat Sao Paulo.