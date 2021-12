Meeste gevallen Omicron in Zuid-Afrika zijn asymptomatisch

Een hoge gezondheidsfunctionaris van Zuid-Afrika heeft verklaard dat 16 van de 19 gevallen van personen die de Omicron-besmetting hebben opgelopen, asymptomatisch zijn. “Het is oneerlijk het land te behandelen als zondebok voor de nieuwe variant”, aldus de gezondheidsfunctionaris. Er wordt onderzoek gepleegd naar mutaties van het coronavirus die gevonden zijn bij vier buitenlanders die voor een diplomatieke missie in het land waren. Sindsdien heeft het land nog eens 15 gevallen van de nieuwe stam kunnen registreren, waarna het totaal nu op 19 is beland. Pamela Smith-Lawrence, waarnemend gezondheidsdirecteur bij het ministerie van Volksgezondheid, vertelde dat 19 mensen die besmet waren met de nieuwe variant, meestal negatief testten op COVID-19. Echter zijn deze mensen al hersteld. “Terwijl 16 mensen asymptomatisch waren, vertoonden de overige 3 personen zeer milde symptomen”, aldus Lawrence.