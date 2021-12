Drugs vernietigd te kraka, inclusief partij van Jules Sedney Haven

Het Justitiële Interventie Team (JIT) heeft in samenwerking met de afdeling Narcotica Brigade en ondersteunende diensten van het Korps Politie Suriname (KPS), onder leiding van een officier van justitie vandaag, vrijdag 3 december een grote partij drugs vernietigd te Kraka in het district Para. Het betreft in deze drugs, die in de periode van 11 september 2021 tot en met 30 november 2021 bij verschillende politieacties zijn onderschept en in beslag zijn genomen, inclusief de grote partij op de Jules Sedney Haven.

De cocaïne in vaste vorm bedroeg in totaal 10.2 kilogram en de cocaïne in vloeibare vorm 5300 milliliter. Verder waren er nog andere drugssoorten, zoals Marihuana 1.8 kilogram, Hasj 857.68 gram, Crystal Meth “Sukru ” 48.19 gram en 22 stuks XTC pillen.