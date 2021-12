‘Verplicht vaccinatiebewijs op bepaalde plekken, na constatering 3 Omicron-gevallen’

De Braziliaanse regering heeft na de constatering van 3 besmettingsgevallen van de Omicron-variant bekendgemaakt dat mensen nu verplicht zullen worden hun vaccinatiepaspoort te tonen bij toegang tot bars, restaurants, cafetaria’s, winkelcentra, schoonheidssalons, en hotels. In het besluit is ook de verplichting vervat bij het instappen van taxi’s en publieke transporten. Sinds de maand september is in Rio de Janeiro een vaccinatiebewijs verplicht in sportscholen, clubs, stadions, beurzen, congressen, toeristische attracties, musea en theaters. De gezondheidsautoriteiten maken zich grote zorgen over de traditionele eindejaarsfestiviteiten en de komst van de Omicron-variant in het land. De uitbreiding van de maatregel was een aanbeveling van het wetenschappelijk comité van de stad, met als doel de vaccinatie tegen het coronavirus te versnellen.

Indien personen in een hotel willen verblijven, zullen zij hun vaccinatiebewijs eerst moeten tonen, alvorens het verblijf mogelijk zal worden. Volgens de stad Rio de Janeiro is het aan de Hotels de entree te controleren.