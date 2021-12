Woittiez: ‘Omicron-variant bleek 9 november al aanwezig te zijn in Zuid-Afrika’

Wereldwijd trachten landen de Omicron-variant nu buiten de deur te houden, omdat deze nieuwe variant heel veel mutaties heeft. Lycke Woittiez, Internist-infectioloog, heeft gisteren tijden de reguliere COVID-19-persconferentie verklaard, dat de Omicron-variant op 24 november in Zuid-Afrika werd ontdekt. “Er werd wederom gekeken naar de oudere samples en op 9 november bleek de Omicron-variant al daar aanwezig te zijn geweest”, aldus Woittiez. Ze vertelde, dat er nu niet gezegd kan worden, wat voor aanpassingen en veranderingen er in het virus zullen zijn. Daarbij weten we volgens Woittiez ook niet, hoe het virus op de mens werkt en de epidemie. “Doordat het virus verschillende mutaties heeft ten opzichte van de andere varianten, is men bang dat het zich makkelijker kan verspreiden. Men maakt zich vervolgens ook zorgen over de immuunrespons die men al heeft, na een eerdere covid-infectie, hoever die nog afweer heeft tegen deze nieuwe Omicron-variant”, zei Woittiez.

Nu trachten landen, dit type virus buiten te houden, maar het lijkt er volgens Woittiez sterk op, dat het niet zal lukken, omdat het zich over de hele wereld al heeft verspreid. “Het zal dus ook moeilijk worden deze nieuwe variant te stoppen. Echter heeft het er veel van dat de vaccinaties toch een redelijke graad van bescherming tegen deze ernstige ziekten zullen bieden”, stelde Woittiez. Zij blijft van mening, dat mensen zich zullen moeten laten vaccineren, om ook met deze nieuwe variant, niet ernstig ziek te worden. Vervolgens benadrukte Woittiez, dat we ons aan de anti-covid-maatregelen zullen moeten blijven houden, om zo te voorkomen dat wij hier wederom in grote problemen geraken.

-door Charelle Gill-