HET MES MOET ERIN

Het betreft geen nieuw fenomeen dat er op het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer, rare zaken c.q. corrupte handelingen worden gepleegd, die bij zeer veel Surinamers al tot grote verontwaardiging hebben geleid. Er wordt daar al jaren gesjoemeld met grondaanvragen, bereidverklaringen en toewijzingsbeschikkingen. Hoevelen hebben in de afgelopen decennia daar niet de meest slechte ervaringen opgedaan, als het gaat om de van staatswege toewijzing van grondbeschikking van domeingrond in grondhuur? Of het nu gaat om bouwpercelen, terreinen geschikt voor industriële doeleinden, of voor de tuin- of landbouw. Als landgenoot en rechthebbende op een stuk domeinland in grondhuur, kan je indien je politieke connecties hebt, snel aan een stuk land komen, maar als je die niet hebt, maak je borst maar nat, want er volgt een bijna niet te beschrijven lijdensweg, die aan het eind vaak genoeg met veel frustraties wordt beëindigd, en er toch geen terrein ter beschikking wordt gesteld in grondhuur. Als inwoner van dit land kan je een stuk grond aanvragen bij het ministerie van GBB. Na indiening van de vereiste stukken, hoor je dan een hele tijd niets. Na informatie-inwinning, loop je zeker de kans dat iemand met je aanvraag is gaan wandelen en ineens merk je, dat het door jou aangevraagde perceel, door iemand anders bouwrijp wordt gemaakt. Doodgewone corruptie en nepotisme binnen het ministerie en daarbij zijn vaak genoeg de benodigde tyuku’s betaald. En zo gaat het er al jaren aan toe op dat departement en worden velen benadeeld ten voordele van vrienden, partijgenoten en lieden die fors onder de tafel wensten te schuiven. Je vraagt netjes aan, maar door viezeriken op het departement, worden je stukken aan derden getoond, en het beoogde perceel weggekaapt en vervolgens de minister wordt overgehaald of door een politicus opgedragen, het onderhavige stuk, te tekenen. En zo gaat dat al decennialang. Hoge ambtenaren hebben met deze zwendel kapitalen verdiend en sommige ministers zijn er in vreemde valuta, flink beter van geworden. De kleine aanvrager heeft vrijwel altijd achter het net gevist. Smerigheid en corruptie, kan je op dat ministerie tegenkomen. Joel Martinus alias “Bordo”, exponent uit de coalitiepartij ABOP, is recentelijk van leer getrokken over de smerigheid die plaats heeft gevonden en misschien nog steeds plaatsvindt op het ministerie van GBB. Bordo is niet te spreken over de corruptie en vriendjespolitiek op dit departement, waarbij vooral de niet-kapitaalkrachtigen uit deze samenleving niet of nauwelijks in aanmerking komen voor een stuk domeinland om een huis te bouwen of andere activiteiten te ontplooien. Bordo heeft op zijn eigen manier zijn gal gespuugd en naar onze mening, totaal ten rechte. Het kan toch nooit zo zijn, dat de “kleine man” die ook recht heeft op een bouwperceel, aan het lijntje wordt gehouden en nimmer in aanmerking komt, terwijl de corruptieluizen tientallen percelen weten te bemachtigen, omdat ze in staat zijn smeergelden op tafel te leggen of uitstekende politieke connecties hebben. Ook wij van deze krant, hebben genoeg bewijzen om aan te tonen, hoe de smerigheid plaatsvindt en mensen door pure en ook wel politiek opportunisme, bezig waren en volgens de heer Martinus, nog steeds zijn. Het wordt dan ook de hoogste tijd dat zowel de president als vicepresident maatregelen treft om de onregelmatigheden op dit ministerie drastisch aan te pakken, zodat rechthebbenden ook in aanmerking kunnen komen voor domeinland, als dit nou groot of klein is.