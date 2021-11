Nieuwe variant verspreidt zich over de hele wereld

De Omikron-variant van het COVID-19-coronavirus, wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gerangschikt als een zorgwekkende variant, die op 24 november voor het eerst door Zuid-Afrika aan de WHO werd gemeld. Genoomsequencing onthulde dat de Omikron-variant verantwoordelijk is voor alle 77 virusmonsters die geanalyseerd zijn in Gauteng, waar Johannesburg deel van is. De Omikron-variant werd tot op heden vastgesteld in Botswana, Zuid-Afrika, Hongkong, Israël, België, Engeland, Schotland, Duitsland, Italië, Holland, Portugal, Australië, Denemarken en Canada. Bevestiging van de diagnose van Covid-19 wordt uitgevoerd door middel van moleculaire tests, technisch RT PCR genoemd. Na te hebben bevestigd dat dit een positief monster is van het nieuwe coronavirus, voeren de onderzoekers genomische sequencing uit, waarmee ze de genetische informatie van het virus kunnen identificeren en bevestigen welke variant bij de infectie betrokken is. Volgens viroloog Marc Van Ranst, van de Belgische volksgezondheidsdienst, was België het eerste land in Europa dat de nieuwe variant van COVID-19 had geregistreerd.

Het virus werd ontdekt bij een reiziger die op 11 november vanuit Egypte naar België was teruggekeerd. De Omikron-variant werd afgelopen vrijdag ook waargenomen in Israël. Volgens de Israelische minister van Volksgezondheid, werd het virus gedetecteerd bij een persoon die uit Malawi kwam. Volgens Sajid Javid, minister van Volksgezondheid in het Verenigd Koninkrijk, had Engeland afgelopen zondag al drie coronagevallen van de Omikron-variant vastgesteld, één in de hoofdstad Londen en twee andere in het achterland. De Nederlandse autoriteiten hebben verklaard dat 61 van de ongeveer 600 mensen die vrijdag in Amsterdam aankwamen op twee vluchten vanuit Zuid-Afrika, positief zijn getest op COVID-19. “Bij een aantal van de geteste personen, wordt aangenomen, dat de Omikron-variant is gevonden”, aldus het RIVM in een verklaring. Portugal maakte gisteren bekend dat 13 gevallen van de Omikron-variant zijn ontdekt die in verband staan met een voetbalteam in Lissabon. Een van de atleten reisde onlangs naar Zuid-Afrika. Op zaterdagavond werden in Australië twee coronagevallen van de nieuwe mutatie geïdentificeerd bij passagiers die het Afrikaanse continent hadden aangedaan. Beiden waren asymptomatisch, hadden de twee doses vaccin tegen COVID-19 al gehad en zullen naar verwachting in quarantaine worden geplaatst. Nog eens 260 mensen, waaronder passagiers en bemanningsleden die door zuidelijk Afrika zijn gereisd, werden ook geïsoleerd.

Denemarken registreerde zondagochtend twee coronagevallen van de Omikron-variant bij reizigers die uit Zuid-Afrika kwamen. Volgens de lokale gezondheidsautoriteiten werden de besmette personen in isolatie geplaatst en zullen mensen die met hen in contact zijn gekomen, worden getest. Ook twee coronagevallen van de Omikron-variant zijn bevestigd in Canada.