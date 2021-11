Belastingvrije som voor loonbelasting wordt verhoogd

Drie sociale partners, de overheid, de georganiseerde vakbeweging en het georganiseerde bedrijfsleven, hebben onlangs het Tripartiet Akkoord getekend. Deze overeenkomst heeft als doel om te komen tot een financieel-economisch stabiele situatie, waarbij de economische bedrijvigheid zich kan herstellen. In het bijzonder moeten condities geschapen worden voor structurele versterking van de economie en uitbreiding van werkgelegenheid, voornamelijk door bevordering en diversificatie van productie en export, met aandacht voor het sociaal ondersteunings- en inkomensbeleid. In haar streven om te geraken tot een zo breed mogelijk gedragen Tripartiet Akkoord, is de regering de dialoog begonnen met de gevestigde overkoepelende organisaties van werknemers en werkgevers. Dit met het volle besef dat het noodzakelijk is een zo goed mogelijke representatie van het brede veld van organisaties van werknemers en werkgevers te hebben. De partners zullen zich inzetten ter uitvoering van het bereikte akkoord. De sociale partners zijn met betrekking tot de belastingen overeengekomen dat de belastingvrije som voor de berekening van de loonbelasting wordt verhoogd van SRD 220,50 per maand tot SRD 4.000 per maand en de vrijstelling van de vakantietoelage wordt verhoogd van SRD 4.000 tot SRD 6.516. Ook de vrijstelling van gratificatie wordt verhoogd van SRD 4.000 tot SRD 6.516.

Per 1 januari 2022

Verder hebben de partners afgesproken dat per 1 januari 2022, de belastingschijven voor de loonbelasting worden aangepast.

De oude tariefschijf van 0% liep van SRD 0 tot SRD 2.646, en vanaf 1 januari loopt die van SRD 0 tot SRD 48.000. De oude tariefschijf van 8% liep van SRD 2.646 tot SRD 14.002,80 en vanaf 1 januari van SRD 48.000 tot SRD 59.356,80. De oude tariefschijf van 18% liep van SRD 14.002,80 tot SRD 21.919,80 en vanaf 1 januari van SRD 59.356,80 tot SRD 67.273,80. De oude tariefschijf van 28% liep van SRD 21.919,80 tot SRD 32.839,80 en vanaf 1 januari van SRD 67.273,80 tot SRD 78.193,80. De oude tariefschijf van 38% liep van SRD 32.839,80 tot SRD 152.646,00 en vanaf 1 januari van SRD 78.193,80 naar boven. De oude tariefschijf van 48% liep van SRD 152.646,00 naar boven, maar vervalt vanaf 1 januari.

Belastingvrije ondergrens vervalt

De heffingskorting van SRD 750 per maand die vanaf mei 2020 gegeven werd, is thans verwerkt in de belastingvrije ondergrens en vervalt daarmee. Hierdoor blijft de vaste aftrek beroepskosten maximaal SRD 100 per maand.

Echter door de verhoogde belastingvrije som (SRD 4.000), wordt het bruto loon waarover geen loonbelasting meer verschuldigd zal zijn, SRD 4.100 per maand. In juli 2022 zal een meer structurele wijziging van de belastingschijven en loonbelasting plaatsvinden in samenhang met de in te voeren belasting over de toegevoegde waarde (btw).