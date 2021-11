Definitieve stopzetting covid-steun per december

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) heeft bekendgemaakt, dat vanaf december 2021, het niet meer mogelijk is zich online te registreren om in aanmerking te komen voor covid-steun uit het Covid-19 Noodfonds. Volgens AWJ-minister Rishma Kuldipsingh, zijn er geen middelen meer beschikbaar. ‘’Het plafond is reeds bereikt’’, aldus Kuldipsingh. De personen die reeds geregistreerd zijn in het systeem, dat zijn de mensen die zich in de maanden oktober, november en de vorige maanden geregistreerd hebben, zullen in de komende periode nog afgehandeld worden. Daarna zullen er geen uitbetalingen meer worden verricht uit het Covid-19 Noodfonds.

‘’We hadden reeds aangegeven, dat het om periodieke steun gaat. We hadden slechts een bedrag van SRD 67 miljoen te beschikking, nu zijn we bijna aan het eind van dit bedrag”, aldus Kuldipsingh. Volgens de minister zijn bijkans alle ondernemingen weer opengesteld en kan iedereen dus weer naar het werk. Mensen die konden aantonen dat ze geen of verminderde inkomsten hadden door Covid-19, kregen SRD 1.500 per maand uit het noodfonds. ‘’In het bestand hebben we nu bijvoorbeeld mensen die weer aan het werk zijn en covid-steun ontvangen. Ook heel wat bedrijven die een aanvraag hadden gedaan, zijn weer open en krijgen toch covid-steun. Dit kan dus niet langer zo, we zijn het bestand aan het opschonen.‘’

De steun moest volgens de minister, gestopt worden om te voorkomen dat het bedrag van SRD 67 miljoen, overschreden werd.

‘’We maken wel een uitzondering voor mensen die door COVID-19 in ernstige problemen zijn geraakt.

Ze moeten wel kunnen aantonen, dat dat inderdaad zo is.” Hoewel het ministerie de steun reeds heeft stopgezet, zal het toch met het ministerie van Financiën en Planning in overleg treden, omdat het geld vanuit Financiën kwam.

‘’We moeten kijken of ze toch wat meer geld zullen vrijmaken of meegaan met de stopzetting.”