Suriname is een uitstekende plaats om te investeren

De president van de Republiek Suriname, Chandrikapersad Santokhi heeft gisteren op de zakelijke bijeenkomst van de CEO Clubs Network World Expo Dubai 2020 zijn dank geuit, in het bijzonder aan dhr. Tariq Nizami, voor het ontvangen van de presidentiele delegatie en het bieden van de mogelijkheid om de aanwezigen te overtuigen, dat de Republiek Suriname een uitstekende plaats is om te investeren, zaken te doen en een zakenpartner te zijn. “Ik bedank ook het Surinaamse team, voor de samenwerking met het CEO Clubs Network, om zo’n geweldig publiek samen te brengen, te luisteren naar onze presentaties en te netwerken. We hebben besloten om deel te nemen aan deze World Expo 2020 in Dubai, omdat we de overtuiging hebben, geen droom, maar een overtuiging, dat alles mogelijk is met goede bedoelingen en met sterk, visionair en toegewijd leiderschap”, aldus Santokhi.

In zijn toespraak feliciteerde de president het leiderschap van de Verenigde Arabische Emiraten met wat ze hebben bereikt en wat ze aan de wereld hebben laten zien. Santokhi benadrukte, dat zijn regering een slecht geleide economie heeft overgenomen en dat de financiële lasten van het land enorm zijn, maar om investeren aantrekkelijker te maken, voor investeerders en ondernemers, zal zijn regering deze uitdagingen overwinnen. “We zijn ervan overtuigd, dat we binnenkort het beste klimaat zullen bieden voor bedrijfspromotie. Ik nodig jullie allemaal uit om mijn prachtige land Suriname te bezoeken en met eigen ogen de mogelijkheden te zien om te investeren, een bedrijf op te zetten en samen te werken met lokale ondernemers”, aldus Santokhi.

Sinds de aankomst van Santokhi en zijn delegatie in Dubai, had hij aangegeven, dat Suriname op zoek is naar die investeerders die bereid zijn om nu met ons in zee te gaan, niet alleen als alles op zijn plaats is. Hij was aangenaam verrast dat er onmiddellijke bereidheid werd getoond om met Suriname samen te werken. “ Ik was vereerd, kort geleden Zijne excellentie Sheikh Mohammed bin Rashid bin Saeed Al Makhtoum te ontmoeten, en we wisselden van gedachten over de sectoren waarin deze investeringsmogelijkheden bestaan. Ik heb tijdens het gesprek laten weten, dat Suriname voedsel- en waterzekerheid kan bieden aan de mensen van de VAE, dat we hen zullen verwelkomen als toeristen, in ons rijke en diverse binnenland, met stroomversnellingen en prachtige bossen en landschappen”, vertelde Santokhi.

Emirati-bedrijfsleven

De president heeft het Emirati-bedrijfsleven uitgenodigd om te investeren in de aanleg van wegeninfrastructuur, bruggen, huizen, kustbases en containerhavens. “We zijn verheugd om Dubai Port World als onze havenexploitant te hebben, en we kijken ernaar uit om met hen verder samen te werken bij het uitbreiden van activiteiten en andere diensten. We zoeken ook naar investeringen in onze olie- en gassector en de bijbehorende infrastructuur die moet worden ontwikkeld. Investeringen in energieopwekking, voornamelijk groene energieoplossingen, zijn belangrijk voor ons. Op het gebied van agri-business en visserij liggen er enorme kansen, ook in mijnbouw en bosbouw”, zegt Santokhi.

Groene energie-economie

Suriname zet zich volgens Santokhi in om een sterke en duurzame economie op te bouwen, en de koolstof gedreven hulpbronnen zullen zo milieuvriendelijk mogelijk worden beheerd. Hij stelde daarmee, dat het Suriname de basis zal bieden om te zijner tijd over te gaan naar een groene energie-economie. “Het is mij een genoegen om ieder van jullie uit te nodigen om Suriname te bezoeken. Wij, als pro-business overheid, zullen zakelijke voordelen zo goed mogelijk faciliteren. Suriname gelooft in een sterke samenwerking met de Verenigde Arabische Emiraten, en ik ben ervan overtuigd, dat als we allebei in dezelfde richting kijken, we waardevolle partners kunnen zijn, in het voordeel van onze beide volkeren”, zegt Santokhi in zijn toespraak.