Ramdin: ‘Solide basis leggen voor duurzame groei’

Meer dan 90% bosbedekking en een laag ontbossingsniveau

“Suriname is een op groei gerichte stabiele democratie, met de rechtsstaat, mensenrechten en goed bestuur als kern, transparantie en verantwoording als drijvende krachten in combinatie met een sterke, onafhankelijke en uitstekende rechterlijke macht. Suriname is een klein, maar ambitieus land met strategische doelen om een hoge levensstandaard voor zijn mensen en investeerders te bereiken, en wordt gekenmerkt door een zeer vreedzame en tolerante diverse gemeenschap van over de hele wereld in termen van cultuur, taal, religie, gewoonten, keuken, kunst, muziek en dans”, aldus minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) tijdens de zakelijke bijeenkomst van de CEO Clubs Network World Expo Dubai 2020 gisteren. Volgens de minister begrijpt Suriname de wereld en heeft met succes een vreedzame gemeenschap van naties gecreëerd.

2060 koolstofvrij

Momenteel biedt Suriname uitstekende investeringsmogelijkheden en zakelijke voorkeuren in mijnbouw, olie en gas, landbouw, bosbouw, visserij, toerisme en ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen. Het doel van Suriname is om het land tegen 2060 koolstofvrij te maken, gebruikmakend van de huidige nieuw gevonden hulpbronnen op een milieuvriendelijke manier om een solide basis te leggen voor duurzame groei. “Onze strategie is om dit doel te bereiken door een beleid van gerichte nationale ontwikkelingsgebieden en “economische samenwerking over de grenzen”, waardoor Suriname een kennis-gebaseerde en waarde-gedreven diensteneconomie wordt op het gebied van voedsel- en waterzekerheid, bankdiensten, ketenoverslag en ICT”.

Uitgebreide biodiversiteit

Suriname behoort tot de weinige landen ter wereld met een hoge bosbedekking van meer dan 90% en een laag ontbossingsniveau, een van de drie landen die CO2-negatief is en deze rijkdom omvat een unieke flora en fauna, geneeskrachtige planten en bomen, en een uitgebreide biodiversiteit. “ In veel opzichten een aantrekkelijk onderzoeksgebied voor de wereld om te waarborgen, en dat is precies waar we ons voor inzetten als onze bijdrage en uitdrukking van collectieve maatschappelijke verantwoordelijkheid aan de wereld. Suriname biedt veel aantrekkelijke en winstgevende preposities voor investeerders en financiers, in een zakelijke omgeving die steeds meer openstaat voor geschikte partijen in verschillende economische sectoren”, zegt Ramdin. Volgens de bewindsman is Suriname’s buitenlands beleid en internationale positionering voornamelijk om vrienden te maken in alle continenten van de wereld, gebaseerd op wederzijdse en gedeelde waarden zoals eerder aangegeven en om van dit milieu- en natuurlijke hulpbronnenrijke land aan de noordoostkust van Zuid-Amerika een voorkeursland te maken voor investeerders en een toegangspoort tot de Latijns-Amerikaanse markt. Hij zegt verder, dat Suriname niet alleen een vreedzame, cultureel diverse en goed opgeleide gemeenschap en een onafhankelijke rechterlijke macht biedt, maar het biedt ook een gastvrije samenwerking met en steun van een pro-business overheid op basis van een nieuwe investeringscode die voor beide partijen voordelige instrumenten en faciliteiten zal bieden.