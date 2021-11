‘Lockdown niet op basis van data, maar onverantwoord gedrag’

Tijdens een gisteren gehouden persconferentie in het Perscentrum inzake de covid-maatregelen in ons land, is besloten de avondklok met ingang van maandag 29 november, te vervroegen van 23.00 naar 21.00 uur. Deze maatregel zal tot nader order van kracht zijn. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, gaf aan dat dit besluit niet genomen is op basis van epidemiologische data, maar op basis van onverantwoord gedrag. De bewindsman zegt dat mensen zich steeds minder aan de covid-maatregelen houden. ‘’Er wordt gewoon uitbundig gefeest’’, aldus de minister. ‘’Er zijn nog steeds mensen die feestjes organiseren en de horecasector staat muziekformaties op terrassen toe.’’

De regering heeft daarom de maatregelen wederom aangescherpt. ‘’We zullen harder optreden en strengere maatregelen toepassen, indien wij bewegingen zien met massa-activiteiten”, benadrukte Ramadhin. Er is wel een daling te merken in het aantal besmette gevallen per dag en ook is de druk op de ziekenhuizen aan het dalen.

Het uitgaansverbod geldt van 21:00 uur in de avond tot 05:00 uur in de volgende ochtend. De openingstijden van commerciële lokaliteiten en restaurants zijn nu van 05:00 uur tot 20:00 uur (met uitzondering van bezorging).

De MoHaNa-maatregelen blijven van kracht. Voor nationale feestdagen die gelijkgesteld zijn aan de zondag, zullen de daartoe bevoegde autoriteiten specifieke richtlijnen en instructies uitvaardigen ter regulering van de bewegingsvrijheid. Het samenscholingsverbod is nog steeds gesteld op maximaal tien personen, met uitzondering van De Nationale Assemblee, de Regering, de Staatsraad, leden van het Hof van Justitie en personen uit de zorg, veiligheid en essentiële diensten. Voor commerciële activiteiten zoals: bars, bordelen, nachtclubs, dancings, discotheken, gelden er nog steeds beperkingen.

De grenzen zijn in de periode van 29 november 2021 tot nader order geopend voor personenverkeer, behalve als er wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land of regio waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is. Afgelopen woensdag rapporteerde Zuid-Afrika aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat een nieuwe covid-variant was gedetecteerd. Deze variant met de naam Omikron, is door de WHO gecategoriseerd als een ‘variant van zorg’. Om een mogelijke uitbraak van de variant tegen te gaan, zullen uitsluitend volledig gevaccineerde reizigers toegelaten worden in Suriname. Nederland en Amerika gelden als hoogrisicolanden. Ook reizigers uit laagrisicolanden dienen een bewijs voor volledige vaccinatie en een PCR-test niet ouder dan 72 uur of een antigeentest niet ouder dan 24 uur, voor vertrek te overleggen. Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2-virus zullen in de periode van 29 november 2021 tot nader order in staat gesteld worden om uitsluitend voor essentiële doeleinden of repatriatiedoeleinden vanuit het buitenland naar Suriname af te reizen met inachtneming van de geldende protocollen.

