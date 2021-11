Horecasector niet te spreken over gewijzigde lockdown maatregelen

Leden uit de horecasector zijn niet te spreken over het feit dat de regering heeft besloten, de lockdown maatregelen wederom aan te scherpen. Volgens hen heeft de regering voor de zoveelste keer bewezen, lak te hebben aan deze groep en vooral niet te weten waarmee zij mee bezig is. De leden zijn van mening, dat er klakkeloos maatregelen worden overgenomen uit het buitenland, zonder enige evaluatie. “Waarom begint men de grenzen niet te sluiten. Het is onvoorstelbaar dat men steeds tracht, de samenleving te straffen, alsof wij geen recht meer hebben op onze vrijheid”, verklaarde een restauranthouder.

Tijdens een gisteren gehouden spoedpersconferentie werd door de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, besloten de covid-maatregelen aan te scherpen. Dit in verband met de nieuwe covid-variant, welke vele landen reeds teistert en die intussen ook al in Nederland is ontdekt. Volgens Ramadhin moet door het terugbrengen van de lockdowntijd van 23.00 uur naar 21.00 uur, een eind worden gebracht aan de feesten die op veel plaatsen georganiseerd worden. De bewindsman zei verder dat ook de horecasector zich niet houdt aan de maatregelen, en dat er harde muziek wordt afgespeeld.

“De minister zoekt spijkers op laag water. Ik zie niets mis met live muziek, terwijl mensen aan het dineren zijn. Het verhoogt slechts de sfeer. Het is niet dat mensen uit hun dak gaan”, aldus voormelde restauranthouder. Hij zegt, dat indien de minister er moeite mee had, de horeca kon worden uitgenodigd voor een gesprek, waarbij zaken konden worden besproken. “Dit getuigt dan van goed leiderschap. Maar wie een hond wil slaan, vindt gemakkelijk een stok”, aldus de restauranthouder. Vanuit de horecasector is besloten dagelijks te protesteren, met ingaande vandaag, totdat de maatregelen zijn teruggedraaid. Dit omdat de restauranthouders van mening zijn, investeringen te hebben gepleegd en elke keer als verliezer uit de bus komen.